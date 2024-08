De Grand Prix van Nederland staat het komend weekend op het programma en dus is de vakantie over voor alle Formule 1-coureurs. Max Verstappen genoot samen met zijn vriendin en de rest van de familie en vrienden nog van zijn laatste weekend in Portugal.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Laatste dagen in Portugal

Zo is het drietal dan ook op social media vaak overal te zien met alle leuke dingen die ze doen wanneer de drievoudig wereldkampioen niet druk bezig is met Formule 1-activiteiten. De afgelopen weken brachten Verstappen, Piquet en Penelope de dagen door op Portugese bodem om daar samen te genieten van het land, strand en de zon. Inmiddels zit de laatste dag erop en gooit Piquet - zoals we van haar gewend zijn - haar Instagram vol met de laatste kiekjes en filmpjes van het afgelopen weekend in Portugal. Dat levert een aantal mooie en hartverwarmende plaatjes op: zo zien we hoe Verstappen en Penelope samen genieten in het water en staat de Red Bull-coureur ook romantisch met zijn vriendin op de foto. Vanaf nu is het echter over met de vakantiepret: de Grand Prix van Nederland staat over enkele dagen op het programma als hervatting van het Formule 1-seizoen.

Heerlijke beelden: Max Verstappen geniet samen met Penelope en Kelly Piquet van het laatste vakantieweekend 🥰! Deze week is het weer raceweek en mag hij weer aan het werk 🏎️

📸: @KellyPiquet pic.twitter.com/E0GcUNnKRG — GPFans NL (@GPFansNL) August 19, 2024

