Toto Wolff denkt dat het team van Red Bull Racing in de eerste trainingen en kwalificatiesessies bewust niet het achterste van de tong heeft laten zien wat betreft de snelheid van de RB19. Helmut Marko moet echter lachen om de opmerkingen van de Mercedes-baas en schildert deze af als zijnde 'onzin'.

Het team van Red Bull Racing kwam ondanks de nodige problemen tijdens het weekend op zaterdag tóch bovendrijven tijdens de kwalificatie op zaterdag met een knappe één-twee, waardoor de Milton Keynes-formatie op zondag de Grand Prix van Bahrein aan mag vangen vanaf de eerste startrij. Tijdens de trainingen op vrijdag en zaterdagochtend kwam met name Aston Martin naar boven drijven als het snelste team, maar zij vielen toch wat terug in de kwalificatie. Red Bull wist juist toch een stapje extra te vinden.

Wolff beschuldigt Red Bull

Die plotselinge weg naar voren zint Wolff echter niet. De Oostenrijker is van mening dat de concurrent doelbewust met de handrem erop reed tijdens de trainingen én in de eerste twee kwalificatieronden. De Mercedes-baas denkt dat Max Verstappen en Sergio Pérez doelbewust bezig waren met sandbagging om de ware snelheid van de RB19 niet prijs te geven aan de concurrentie. "Ja, ze hebben lopen spelen. Red Bull heeft een beetje lopen cruisen, zodat ze geen aandacht trokken. Ik kan mezelf nog goed herinneren hoe dat in zijn werk ging", vertelt hij tegenover Sky Deutschland.

Opmerkingen Wolff onzin

"Uiteindelijk hebben ze het op het einde weer eruit weten te persen", voegt Wolff vervolgens nog toe. Red Bull-adviseur Marko moet lachen om de opmerkingen van zijn landgenoot en volgens hem is er niks waar van de aantijgingen. "Dat is onzin. Beide coureurs reden op de limiet. We hadden echter nog een tweede setje banden, dat scheelt weer twee tienden. Uiteindelijk hebben we een compromis gesloten met een set-up die Verstappen past, want hij wilde heel graag de pole. De engineer wilde echter mikken op een race set-up. Gelukkig heeft het middelste pad nu beide kanten geholpen", besluit hij.

