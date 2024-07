LIVE | Tweede vrije training België: volg hier alle ontwikkelingen vanaf Spa-Francorchamps

Het is alweer tijd voor de tweede vrije training van de Grand Prix van België en rond 17:00 uur doven de lichten voor de tweede keer deze vrijdag. Max Verstappen toonde zich in de eerste sessie heer en meester en lijkt erop gebrand om terug te slaan na zijn dramatische race in Boedapest. Behoudt hij zijn voorsprong in VT2 of weet de rest toch wat dichterbij te kruipen?

Gerelateerd