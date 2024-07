Red Bull Racing gaat na het raceweekend op Spa-Francorchamps een beslissing nemen over de toekomst van Sergio Pérez. Dat bevestigde hoofdadviseur Helmut Marko, nadat de teamgenoot van Max Verstappen opnieuw voor een rode vlag zorgde in Q1, ditmaal in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije.

Gerelateerd