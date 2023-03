Lars Leeftink

Helmut Marko is blij met de ontwikkeling en het contract van Max Verstappen, die in 2023 wederom de favoriet zal zijn voor de titel in de Formule 1. Zo zeker als de toekomst van Verstappen nu is, was het echter niet altijd. Dit heeft Helmut Marko onthuld.

Er is namelijk één moment geweest waarop Marko met Red Bull dacht dat hij Verstappen kwijt zou raken, zo vertelt de adviseur van het team tegenover De Telegraaf. "Ik ben één keer een beetje bezorgd geweest en dat was toen we in de motor-situatie met Renault zaten. Ik wist dat we toen iets moesten doen. We zijn altijd open geweest in de richting van Max. We hebben hem verteld over de situatie, over de problemen en over de mogelijkheden. Toen we met Honda in zee wilden gaan, hebben we eerst met hem gepraat en uitgelegd hoe we dat voor ons zagen. Dat hebben we ook gedaan toen we gesprekken voerden met Porsche en later Ford over een motordeal vanaf 2026. Juist omdat hij het meest belangrijke onderdeel van ons team is." Uiteindelijk bleek de keuze voor Honda goed uit te pakken, gezien de drie titels tijdens de afgelopen twee seizoenen.

Drie kampioenschappen

Verstappen werd in 2021 en 2022 namelijk kampioen bij de coureurs. In 2021 ging dit moeizaam en werd hij uiteindelijk kampioen na een bizarre slotrace in Abu Dhabi. In 2022 domineerde de Nederlander met Red Bull en werd Verstappen met overmacht kampioen in de Formule 1. In 2022 won Red Bull teven voor het eerst sinds 2013 weer eens het kampioenschap bij de constructeurs, waardoor de reeks van Mercedes werd doorbroken. Het is veilig om te stellen dat het team hier niet in was geslaagd als Verstappen nu ergens anders had gereden.

Contract Verstappen

Het succes in 2021 zorgde er begin 2022 voor dat Verstappen zijn contract bij Red Bull verlengde tot eind 2028. Marko was toe blij met deze deal, en is dat nu nog steeds. "Voor beide partijen is dat een heel goede deal. Hij hoeft zich daar voorlopig geen zorgen meer over te maken en heeft een goede band opgebouwd met zijn hele crew. Als Max er na 2028 genoeg van heeft, dan stopt hij. Hij is een type dat zo’n beslissing kan nemen. En ik zie hem hier dan ook niet meer rondlopen in de paddock als televisieanalist of iets dergelijks. Misschien dat hij wedstrijden gaat rijden in het langeafstandsracen, maar meer als liefhebber. Wie weet zelfs samen met zijn vader. Op dit moment is dat denk ik niet mogelijk, gezien het vele aantal F1-races in één jaar.”