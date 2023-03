Lars Leeftink

Zaterdag 4 maart 2023 08:37 - Laatste update: 08:49

De Formule 1 is de laatste tijd bezig met het verduidelijken van regels waar discussie of onduidelijkheid over is gekomen na bepaalde incidenten vorig jaar. Dit keer heeft de FIA besloten de regels omtrent de uitgang van de pitstraat aan te scherpen.

Dit doet de FIA naar aanleiding van het moment met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Monaco vorig jaar. Tijdens de race, die gewonnen werd door Sergio Pérez, kwam Verstappen bij de uitgang van de pitstraat enorm dicht in de buurt van de gele lijn. Dit is een lijn die de coureurs niet mogen overschrijden. Ferrari zag dit en besloot het na de race aan te vechten, maar kreeg geen gelijk. Verstappen raakte de lijn met zijn auto wel degelijk, maar kreeg daar toch geen penalty voor. Volgens de FIA was de auto niet 'over' de lijn gegaan. Het was vervolgens onduidelijk voor veel teams en coureurs wanneer de auto nou volgens de regels op of over de lijn van de uitgang van de pitstraat was. Daar heeft de FIA nu een stokje voor gestoken, in een poging om deze discussie in 2023 te voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez boos over boordradio: "Dit soort fouten kunnen we niet maken

Reglement duidelijker uitgelegd

In principe is de regel zelf niet volledig aangepast, maar er is tekst toegevoegd aan het reglement waardoor het duidelijk moet zijn wanneer een auto 'over' de lijn bij de uitgang van de pitstraat is gegaan en daarvoor bestraft kan worden. "Voor alle duidelijkheid, oversteken [over de lijn gaan bij de pitstraat] betekent dat de buitenkant van een band niet verder mag gaan dan de buitenkant - ten opzichte van de pitstraat - van de relevante lijn die op de baan is geschilderd." De tekst is ook toegevoegd aan de regels omtrent de ingang van de pitstraat. De verduidelijking is goedgekeurd door het World Motor Sport Council.

2023

De FIA heeft in 2023 al aardig wat regels aangescherpt. Zo wordt er strakker gelet op het houden aan de regels omtrent het dragen van sieraden, iets wat op de vrijdag al voor controversie zorgde. Lewis Hamilton voldeed namelijk als enige coureur niet aan deze regel, maar kreeg een medische uitzondering vanwege zijn neuspiercing. Ook de regels omtrent politieke statements zijn dit jaar aangescherpt, een regel waarvan het nog maar de vraag is of Hamilton zich hieraan gaat houden. Al met al trekt de FIA de touwtjes flink aan en gaat het tevens voor verduidelijking van de reglementen waar nodig.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.