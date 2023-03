Vincent Bruins

Zaterdag 4 maart 2023 08:02 - Laatste update: 08:02

Sergio Pérez was gisteren ontzettend boos tijdens de vrije trainingen. Er werden een aantal fouten gemaakt en de Red Bull Racing-coureur liet duidelijk merken via de boordradio wat hij daar van vond.

Pérez opende het seizoen met de allersnelste tijd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. De Mexicaan werd vervolgens derde in de tweede vrije training, twee duizendsten van een seconde achter teamgenoot Max Verstappen en binnen twee tienden van de Aston Martin van Fernando Alonso. De sessies verliepen echter niet geheel vlekkeloos voor Checo.

Boos op engineer

Pérez klaagde dat hij telkens zijn rondetijden maar niet kon zien op het display van zijn stuur. Dat is belangrijke informatie, al helemaal omdat hij de rondetijden van Alonso en Verstappen wilde matchen. Hij werd vervolgens erg boos op zijn engineer Hugh Bird. "We moeten hier bovenop zitten, dit soort fouten kunnen we echt niet maken. Oh, mijn God...", zei de 33-jarige over de boordradio. Het is niet de eerste keer dat er frictie is ontstaan tussen Pérez en zijn engineer.

Spannende kwalificatie

Ondanks de problemen is het een zeer positieve start, zo laat Pérez weten op social media. "Het hele team is ontzettend hard aan het werk om alles uit de kast te halen voor de kwalificatie die waarschijnlijk erg spannend wordt. Laten we alles geven!"

Un arranque muy positivo. Todo el equipo trabajando muy duro para sacar lo mejor de una qualy que promete ser muy cerrada. ¡vamos con todo!#BahrainGP pic.twitter.com/2XIyLu4eU6 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 3, 2023

