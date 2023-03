Vincent Bruins

Vrijdag 3 maart 2023 16:06 - Laatste update: 16:20

McLaren en Red Bull Racing hebben bevestigd dat er gesprekken zijn gevoerd over een eventuele samenwerking vanaf 2026. Dat lieten teambazen Andrea Stella en Christian Horner weten in de persconferentie voor de Grand Prix van Bahrein.

McLaren rijdt de komende drie seizoenen nog met de power units van Mercedes, maar voor daarna heeft men nog geen geschikte partner gevonden. Red Bull zal met Red Bull Powertrains volledig intern haar motoren ontwikkelen met ondersteuning van Ford. McLaren CEO Zak Brown heeft een bezoek gebracht aan de Oostenrijkse renstal en lijkt dus interesse te hebben in een mogelijke overstap van Mercedes naar Red Bull-Ford.

Extra data via klant

"Als je een motorleverancier bent vanaf 2026, dan is het logisch dat er gesprekken plaatsvinden over eventuele motorleveranties aan andere teams," liet Horner weten. "In dat opzicht is het heel natuurlijk dat we nu praten met potentiële klanten." Volgens de Brit is een belangrijk aspect van het leveren van power units aan klanten het feit dat ze extra data zullen hebben. Er zit niet echt een verdienmodel achter. "Er is een budgetplafond voor de motoren, dus dat helpt wel om de kosten beperkt te houden - ook voor het leveren van motoren. Maar zoals we het nu zien, levert het geen geld op om motoren te leveren aan andere teams. Dat is geen business waar je echt wat aan verdient."

Mercedes, Red Bull Powertrains of Honda

"Wij hebben een goede relatie met Mercedes High Performance Powertrains," zo vertelde Stella. "Als je echter iets verder vooruitkijkt, dan wil je natuurlijk weten wat er beschikbaar is. Ook voor ons geldt dat dergelijke gesprekken heel natuurlijk zijn. Volgens mij kan het ook geen al te grote verrassing zijn." Naar verluidt heeft McLaren niet alleen gesprekken gevoerd met Red Bull, maar ook met Honda. Ondanks een inschrijving als motorleverancier voor het seizoen van 2026, heeft de Japanse fabrikant nog geen team gevonden om mee samen te werken.

