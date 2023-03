Remy Ramjiawan

Vrijdag 3 maart 2023 11:04

Als het aan dr. Helmut Marko ligt dan gaat Red Bull Racing in 2023 beter op het uitgavenpatroon letten. De renstal lag vorig jaar onder vuur, nadat bekend werd dat de budgetcap in 2021 werd geschonden. Een herhaling daarvan ziet de Oostenrijker liever niet.

Het Oostenrijkse team werd bestraft voor het overschrijden van het kostenplafond in 2021. Het team moest van de FIA een boete van zeven miljoen dollar aftikken en het kan in 2023 rekenen op minder ontwikkelingstijd. Al met al zijn de maatregelen fors, maar de schending wordt door velen ook gezien als een flinke overtreding.

Red Bull heeft geleerd

De renstal reist af naar de openingsrace in Bahrein als de gedoodverfde favoriet en Marko geeft bij persbureau APA aan dat het team dit jaar de boekhouding strak in de gaten gaat houden. "We hebben geleerd van de negatieve ervaring", zo stelt de adviseur. Daarnaast laat het team niets aan het toeval meer over, want er is meer personeel aangenomen voor de administratieve afdeling. "We hebben het aantal medewerkers op de financiële afdeling enorm uitgebreid", bevestigt Marko.

Grijs gebied

Het is allemaal bedoeld om een toekomstige schending te voorkomen, al wijst Marko wel naar het grijze gebied. De teams proberen natuurlijk altijd een voordeel te behalen en dat is ook dit jaar niet anders. "Er zijn wiskundige en tactische spelletjes waar nu rekening mee moet worden gehouden", aldus de adviseur van Red Bull Racing.