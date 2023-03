Remy Ramjiawan

Sergio Pérez geeft aan dat hij in het nieuwe seizoen best een teamorder wil uitvoeren, zolang hij zelf ook wordt geholpen. Het lijkt een waarschuwing te zijn richting het kamp van Max Verstappen, want vorig jaar weigerde de Nederlander om zijn teamgenoot te helpen tijdens de race in Brazilië.

Tijdens de Grand Prix van São Paulo bleek dat het tussen het duo van Red Bull Racing niet helemaal snor zat. Verstappen kon zijn teamgenoot helpen in de strijd om P2 in het kampioenschap, door Checo er voorbij te laten. Dat weigerde de tweevoudig kampioen en hij had daar zijn redenen voor. Er werd gewezen naar de crash van de Mexicaan tijdens de kwalificatie in Monaco, maar geen van de partijen heeft dat bevestigd. Het debacle in Brazilië heeft de verhoudingen binnen het team op scherp gezet en Pérez gaat het dit jaar dan ook anders doen.

Steun geven, is steun krijgen

Pérez gaat in 2023 beginnen aan zijn derde jaar bij Red Bull en hoewel hij in de afgelopen seizoen als het moest in dienst heeft gereden van Verstappen, zal dat dit jaar anders gaan. "Het is altijd belangrijk om als team samen te werken en uiteraard als ik zie dat ik geen steun krijg wanneer ik die nodig heb, dan zal ik die ook niet geven", zo legt de viervoudig racewinnaar uit in gesprek met Fox Sports Mexico.

Wel benadrukt de 33-jarige coureur dat het teambelang uiteindelijk altijd bovenaan staan. "Ik denk dat we heel duidelijk zijn over het belangrijkste, het wordt een heel intensief seizoen, zeker met zes auto's die vechten voor het kampioenschap, dus het zal heel belangrijk zijn om in veel races als team te werken", aldus Pérez.