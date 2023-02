Lars Leeftink

Dinsdag 28 februari 2023 19:54 - Laatste update: 19:57

Mika Häkkinen is van mening dat Sergio Pérez zich prima voelt in zijn rol als 'bad boy' van Red Bull Racing, naast Max Verstappen. Volgens de Fin is het een 'smerig spelletje', maar moet hij ook toegeven dat het werkt.

Sinds Pérez bij Red Bull Racing kwam in 2021, heeft het team twee kampioenschappen bij de coureurs gewonnen en werd het in 2022 kampioen bij de constructeurs. Pérez zelf won daarnaast sinds zijn komst drie races, waaronder de Grand Prix van Monaco in 2022. De Mexicaan werd in 2022 derde bij de coureurs en kwam tijdens de Grand Prix van Brazilië terecht in een verbale discussie met het team. Dit nadat Verstappen hem P6 niet teruggaf tijdens de slotfase van de race. Al met al is Pérez de meest succesvolle teamgenoot van Verstappen geweest, maar wil hij ook meer.

Pérez de 'bad boy'

Op Twitter laat Häkkinen weten dat hij een Pérez ziet die gehoorzaam is aan Red Bull. "Pérez is een goede teamgenoot. Hij mag de 'bad boy' van het team zijn. Hij lijkt heel erg goed te luisteren naar het team, maar wat ik bedoel is dat het team hem soms vraagt om bepaalde dingen te doen. Zoals andere coureurs ophouden. Het maakt Sergio niks uit. Hij zal ze ophouden, als het team dat wil. Of het nou gaat om de kwalificatie of de race, hij doet wat het team wil dat hij doet."

Häkkinen niet eens met aanpak

Is Häkkinen van mening dat het de juiste aanpak is? "Ik denk dat het smerig spelletje is. Aan de andere kant: als het werkt, werkt het." Het werkte onder meer tijdens de 2021 Grand Prix van Abu Dhabi, een race waarin Pérez een tijdje Hamilton op kon houden. Op deze manier kon Verstappen in de buurt komen van de zevenvoudig wereldkampioen en uiteindelijk zelf wereldkampioen worden. In 2023 zal Pérez echter ook zelf als doel hebben om wereldkampioen te worden.