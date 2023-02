Lars Leeftink

Dinsdag 28 februari 2023 18:19 - Laatste update: 18:24

Robert van Overdijk heeft uitgelegd wat voor aanpassingen er gaan komen aan de pitstraat van het circuit in Zandvoort. Volgens de directeur van het circuit zijn deze veranderingen nodig om de teams de ruimte te geven. De veranderingen gaan vanaf 2024 in.

Tijdens de raceweekenden in 2021 en 2022 bleek dat de pitstraat eigenlijk te klein was voor de huidige F1-auto's en teams. Het gevolg hiervan was dat veel coureurs na afloop van de races in Zandvoort aan het klagen waren over hoe smal en kort de pitstraat was. De FIA heeft besloten in te grijpen. Tegenover Motorsport.com vertelt Van Overdijk waar het commentaar van de coureurs precies over ging. "Het commentaar vanuit de coureurs ging over de afstand tussen de pitstopplaatsen. De afstand daartussen was wat te klein en dus waren de marges tussen de teams ook net te klein."

Langere pitstraat

Het gevolg was dat de FIA in gesprek ging met Zandvoort in een poging daar wat aan te doen. Dit is gelukt. "De FIA heeft daar over vergaderd in hun gebruikelijke evaluatie en bij ons voorgelegd als verbeterpunt. Dat hebben ze vorige week publiekelijk bekendgemaakt. We gaan de pitstop in zijn geheel langer maken en dan trekken we de pitstraat verder uit elkaar. Daardoor wordt het in- en uitrijden voor en na de pitstop wat makkelijk. Dat is ook veiliger", aldus Van Overdijk. Mede hierdoor komt er ook een extra pitbox bij, zodat er qua verhouding geen rare situaties ontstaan. 'Dan zijn we alvast voorbereid op een extra team!"

Pas vanaf 2024

Dat deze veranderingen nu besproken en geaccepteerd zijn, betekent niet dat we de nieuwe pitstraat dit seizoen al gaan zien. Dat gaat pas in 2024 het geval zijn. "Dit jaar zal de pitstraat zo zijn als die al was. De verlenging staat voor 2024 voor de planning. Voor de rest is alles goedgekeurd door de FIA. We moeten alleen nog wat aanpassen aan het lichtsysteem, het marshal lights systeem. Dat komt doordat daar nu verschillende gradaties in zitten. De pitstraat wordt langer gemaakt, verder is alles helemaal in orde."