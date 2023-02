Lars Leeftink

Dinsdag 28 februari 2023 17:39 - Laatste update: 17:41

Bernie Ecclestone, voormalig eigenaar van de Formule 1, heeft uitgehaald naar Liberty Media. Volgens de Brit doet zijn opvolger er alles aan om de Formule 1 te veranderen in 'Formule Hollywood', verwijzend naar de Amerikaanse markt.

Ecclestone was de eigenaar van de Formule 1 toen hij besloot de raceklasse te verkopen aan Liberty Media. Sindsdien zijn er flink wat veranderingen doorgevoerd, voornamelijk om de aantrekkelijkheid van de sport te verbeteren. Zo worden er meerdere sprintraces gehouden, zijn er nieuwe reglementen doorgevoerd die ook effect hebben op de financiën (budgetcap) en is er nu een serie over de sport op Netflix (Drive tot Survive). Dit, in combinatie met het kampioenschapsduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021 en een grotere kalender zorgen ervoor dat de populariteit van de sport enorm is gegroeid. Dit is vooral in de Verenigde Staten te merken. Het staat in schril contrast met Frankrijk en vooral Duitsland. Beide landen hebben geen Grand Prix meer, terwijl ook de uitzendrechten in Duitsland een lastige kwestie zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Februari 2023: testdagen F1, Daytona 500 en spektakel in Formule E

Ecclestone over Liberty Media

In gesprek met F1Insider zegt Ecclestone dat Europa en de Verenigde Staten op meerdere manieren niet samengaan en dat Liberty Media dit niet begrijpt. “Wat het goed doet in de Verenigde Staten doet het niet zo goed in Europa, en vice versa. Duitsland mist een grote coureur, maar dat is niet het enige. Ik denk dat juist de Duitsers zich niet zo makkelijk laten wegzetten. De F1 wordt meer en meer gemaakt voor de Amerikaanse markt. Het wordt meer en meer een Formule Hollywood.”

Las Vegas als voorbeeld

Volgens Ecclestone is het doodzonde dat een autosportland als Duitsland geen race in de Formule 1 heeft. In plaats daarvan zijn er dit seizoen drie races in de Verenigde Staten. Volgens Ecclestone gaat dit te ver. Hij richt zich tot Liberty Media. “De race in Las Vegas dit jaar moet het kroonjuweel zijn, maar ik denk dat de Duitsers graag een sportieve competitie zien en niet zo’n schijnvertoning. De balans tussen show en sport past niet meer.”