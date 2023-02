Februari 2023: testdagen F1, Daytona 500 en spektakel in Formule E

Lars Leeftink

De maand februari was de laatste relatief rustige maand als het aankomt op races, en tevens de laatste maand tot december zonder race in de Formule 1. Toch gebeurde er genoeg. Een samenvatting van de uitslagen in verschillende raceklassen.

Nadat in januari onder meer de rally van Monaco, de eerste drie races in de Formule E, de 24 uur van Daytona en de Dakar Rally van 2023 werden verreden, stond de maand februari in het teken van veel voorbereidingswerk op een drukke maand maart.

Formule 1

De Formule 1 focuste zich tijdens het laatste weekend van februari, na de lanceringen van alle auto's en liveries, op de testdagen. In Bahrein werd er van 23 tot en met 25 februari drie dagen lang getest. Het was de eerste kans voor de coureurs om de auto's beter te leren kennen. Red Bull was meteen in vorm en sloot twee van de drie dagen af op P1. Op vrijdag was het Zhou Guanyu die dat deed, terwijl op donderdag (Max Verstappen) en zaterdag (Sergio Pérez) het Red Bull-coureurs waren die op de eerste plaats eindigde. De RB19 zag er qua snelheid, race pace en betrouwbaarheid erg goed uit, met Ferrari als op het oog grootste concurrent. Aston Martin, Williams en AlphaTauri zullen na de testdagen ook zeer tevreden zijn, terwijl dat minder zal gelden voor McLaren en Alpine. Daarmee zit de voorbereiding er voor iedereen op en kan begin maart het seizoen echt beginnen.

Formule E

Het seizoen is in de Formule E al een tijdje bezig, met afgelopen maand twee races die verreden werden. Dit werd nog steeds gedaan zonder Robin Frijns, die nog geen enkele race in 2023 heeft afgemaakt door een blessure die hij opliep tijdens de openingsrace in januari. In India, waar voor het eerst een E-Prix verreden werd, was het Jean-Eric Vergne die de race won voor Nick Cassidy en Antonio Felix da Costa. Het was een mooie maand voor Da Costa, want hij won vervolgens twee weken later de E-Prix in Zuid-Afrika, voor Vergne en Cassidy. Een goede maand dus voor deze drie coureurs, die in het kampioenschap nog wel hun meerdere moeten erkennen in Pascal Wehrlein en Jake Dennis.

NASCAR

Ook in NASCAR begon in februari het nieuwe seizoen. De Daytona 500 werd na een chaotische race gewonnen door Ricky Stenhouse Jr, voor Joey Logano en Christopher Bell. Twee weken later, tijdens de California 400, was het Kyle Busch die won voor Chase Elliott en Ross Chastain. Daarmee is het seizoen officieel van start en gaat er de komende maanden weer gestreden worden om het bereiken van de playoffs later dit jaar.

WRC

In de WRC was het de rally van Zweden die op het programma stond. Begin februari was dit al het geval. Het was tevens de enige rally van deze maand. Het Estse duo Ott Tanak en Martin Jarveoja won de rally, voor Craig Breen/James Fulton en het Belgische duo Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe. Aangezien dit Belgische duo in januari ook derde werd tijdens de rally in Monaco, staat het duo er nu samen met het Estse duo het beste voor in het kampioenschap.

Superbikes

Bij de Superbikes begonnen ze tijdens het laatste weekend van de maand februari ook aan het seizoen 2023. De eerste race in Australië (Phillip Island) werd gewonnen door Álvaro Bautista, voor Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu. De Superpole race was ook een prooi voor Bautista, voor Michael Ruben Rinaldi en Razgatlioglu. De slotrace van het weekend werd ook gewonnen door Bautista, voor Rinaldi en Andrea Locatelli. Daardoor won Bautista dus alle drie de races en staat hij overduidelijk bovenaan in het kampioenschap. Geen succesvol weekend voor de Nederlander Michael van der Mark, die uitviel en daarnaast tiende en twaalfde werd.