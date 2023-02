Lars Leeftink

Dinsdag 28 februari 2023 15:34

De nieuwe reglementen die de FIA in 2023 heeft doorgevoerd om porpoising aan te pakken, lijken het gestuiter op hoge snelheid nu al te verminderen. Dit is vooral bij Mercedes te merken. Volgens Kevin Magnussen hebben de nieuwe reglementen echter ook een keerzijde.

In gesprek met Motorsport.com laat Magnussen weten dat de nieuwe reglementen van de FIA een positieve impact hebben op porpoising, maar het ook een negatief effect heeft. "Er is minder porpoising, maar de negatieve consequentie daarvan is dat iedereen meer last heeft van de wind. En dat is hier zeker van invloed. Het zorgt ervoor dat de auto’s iets minder consistent zijn, maar dat is iets waar iedereen mee te maken krijgt." Ook zijn de auto's in 2023 wat downforce kwijtgeraakt volgens Magnussen. "Ik weet precies hoeveel, maar daar kan ik niet over praten. De reglementswijzigingen hebben op iedereen invloed, maar iedereen vindt meer downforce. Sommige mensen hebben meer downforce, veel meer dan wat ze vorig jaar hadden. Vorig jaar waren de regels gunstiger, maar ik denk dat iedereen een goede stap maakt."

Ocon tegen Magnussen in

College Esteban Ocon is het deels met Magnussen eens, maar wijst ook naar het circuit waar het afgelopen weekend op getest is. "Dit is zo’n vreemde plek, je hebt overal problemen met de wind. Zaterdagmorgen was het even minder, maar dat veranderde snel. In de middag waaide het harder, hier is de wind altijd een thema. Maar misschien klopt het." Over de verloren downforce is Ocon het ook niet helemaal eens met Magnussen. "Op basis van het reglement zouden we downforce verloren moeten hebben, maar dat is volgens mij niet het geval en dat is goed. Als je om mijn mening vraagt, voel ik toch wel verschillen bij het besturen van de auto van vorig jaar en die van dit jaar. De stabiliteit is een stuk beter."

Ocon en Magnussen waren allebei onderdeel van de testdagen afgelopen weekend in Bahrein. Beide coureurs kregen daar voor het eerst de kans om de auto echt aan de tand te voelen. Voor Ocon en Alpine ging dit niet zo soepel, terwijl Magnussen en Haas redelijk onzichtbaar door de drie testdagen kwamen. In 2023 zouden beide coureurs elkaar wel eens vaak tegen kunnen komen in de strijd om de onderste plekken in de top tien. De vraag is dan vooral welk team het beste omgaat met de verminderde downforce en de nieuwe reglementen.