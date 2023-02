Lars Leeftink

Voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe heeft vraagtekens gezet bij het commentaar van F1-coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton, die tegen een voorgesteld verbod op bandenwarmers zijn.

De sport werkt samen met Pirelli om het gebruik van bandenwarmers vanaf volgend jaar te verbieden om het elektriciteitsverbruik te verminderen. Dit allemaal in een poging om tegen 2030 de Formule 1 koolstofneutraal te maken. Pirelli hoopte dit jaar te rijden met banden die waren opgewarmd tot 50 graden Celsius, een verlaging van 20 graden ten opzichte van vorig jaar. Testen aan het einde van vorig jaar leverde echter verzet op van de coureurs. Toen hij sprak na een test tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten vorig jaar, voorspelde tweevoudig wereldkampioen Verstappen 'veel crashes' als er een verbod zou worden ingevoerd. Dit was een uitspraak waar Lando Norris zich bij aansloot. Lewis Hamilton suggereerde afgelopen weekend tijdens de testdagen in Bahrein dat een verbod een 'zinloze exercitie' zou zijn. Onder meer Carlos Sainz was het met hem eens. Ze hebben nu van een voormalig coureur uit een andere raceklasse tegenspraak gekregen.

F1-coureurs toegesproken

In een Tweet zei de Canadese Hinchcliffe het niet eens te zijn met de kritiek van onder meer Hamilton en Verstappen. "Ik ben verward door de onwil van sommige F1-coureurs om bandenwarmers te verbieden. Het zorgt voor betere races, het benadrukt de vaardigheid van het rijden op koude banden en het bespaart een hoop geld/vervuiling door vracht en energieconsumptie. Het argument dat het gevaarlijk is, is weerlegd in veel andere vierwielige motorsporten. Recente beweringen dat het minder duurzaam is omdat je meer brandstof zou moeten gebruiken om warmte in de banden te krijgen, zijn onnauwkeurig. Koude banden betekenen minder gas geven/hogere rondetijden, wat betekent minder brandstofverbruik."

Toekomst van F1

Volgens Hinchcliffe moeten de coureurs wat meer vertrouwen hebben in Pirelli, die zich als bandenleverancier al hebben bewezen in onder meer de Formule 2. "Misschien waren de eerste versies van Pirelli's banden hier nog niet tegen opgewassen, maar dezelfde fabrikant deed het zonder problemen in de Formule 2. Geef ze de tijd die ze nodig hebben en dit zou absoluut de toekomst moeten zijn voor de Formule 1. Het is echter zorgwekkend dat ze goedkeuring nodig hebben van 50 procent van de teams om de regel door te kunnen voeren." Hieruit kan opgemaakt worden dat Hinchcliffe denkt dat deze 50% niet gehaald gaat worden.