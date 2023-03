Lars Leeftink

Lewis Hamilton en Mercedes zullen vrijdag in Bahrein ontdekken hoe groot de uitdaging voor 2023 gaat zijn. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn angst gedeeld over het mogelijke gat met concurrenten Red Bull Racing en Ferrari.

Er wordt sinds de testdagen gespeculeerd dat Red Bull een aanzienlijk voordeel heeft ten opzichte van Hamilton en de rest van het veld. Het zou een teleurstelling zijn voor Hamilton, want de Brit kon vorig jaar ook al niet meestrijden om de titel. Sterker nog: het bleek zijn eerste seizoen in de Formule 1 te zijn zonder zege. Teamgenoot George Russell won wel een race en troefde de zevenvoudig wereldkampioen tevens qua puntenaantal af in het kampioenschap bij de coureurs. In 2023 gaat Hamilton weer een poging wagen om voor de achtste keer kampioen te worden, maar de vraag is of hij hier de kans voor gaat krijgen na moeizame testdagen in Bahrein afgelopen weekend.

Hamilton verwacht gat

Voorafgaand aan het eerste raceweekend in Bahrein liet Hamilton zich uit over de huidige pikorde en zijn verwachtingen. "We weten nu waar de auto tekortschiet, op welke gebieden we vooral aan het werk moeten. We hebben een veel beter fundament [dan in 2022] om vanuit te werken." Toch is Hamilton tijdens de persconferentie ook voorzichtig met doelstellingen, zeker omdat hij nog niet weet hoe groot het gat met Red Bull en Ferrari precies is. "Of er een gat is, dat zul je de komende dagen gaan zien. Ik ga niet zeggen hoe groot het gat is, omdat we het niet echt weten. Maar het is zeker niet onrealistisch [dat het gat groot is]."

Lovend over Mercedes

Ondanks die sombere voorspelling prees Hamilton het werk dat Mercedes de afgelopen winter heeft gedaan om alles klaar te krijgen om weer te strijden voor beide kampioenschappen. "Ik ben echt gemotiveerd om te zien dat, na 11 jaar bij dit team, iedereen nog gefocust is. Het is bijzonder hoe betrokken iedereen is en hoe ijverig iedereen is geweest om zich te concentreren op wat ze kunnen oplossen. Ik heb het gevoel dat de communicatie beter is geweest. Het team is sterker en beter dan het ooit is geweest. We hebben alleen de auto nodig om dat ook op de baan tot uiting te laten komen, en dat is waar we naartoe werken."