Jan Bolscher

Vrijdag 3 maart 2023 10:04 - Laatste update: 10:45

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft gereageerd op eerdere uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker vertelde destijds "gratis" in het hoofd van zijn collega te wonen en dat het tijdverspilling zou zijn om het over hem te hebben.

De spanningen tussen Horner en Wolff zijn sinds het spectaculaire Formule 1-seizoen van 2021 regelmatig hoog opgelopen. Met name dat jaar - waarin Red Bull Racing en Mercedes waren verwikkeld in een intense titelstrijd - werd er continue over en weer met modder gegooid, maar ook afgelopen seizoen leken de twee lang niet altijd door één deur te kunnen. Vooral nadat bekend werd dat Red Bull Racing in 2021 het budgetplafond heeft overschreden, bleven verkapte beledigingen niet uit. Deze werden vervolgens weer gecounterd door de baas van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Horner reageert

Ook gedurende de afgelopen winterstop bleven de kemphanen over en weer naar elkaar uithalen. Zo vertelde Wolff in januari van dit jaar tegenover The Times: "Ik zit in zijn hoofd, alsof ik er woon zonder huur te betalen. Deze gast is geobsedeerd. Elke seconde die ik besteed aan praten over Horner is tijdverspilling in mijn leven." Horner heeft in gesprek met The Daily Mail nu gereageerd op deze uitspraken: "Dat interesseert me totaal niet", klinkt het. "Dit is een nieuw seizoen. Ik concentreer mij op mijn eigen werk. Competitie is onderdeel van de sport, maar ik slaap prima 's nachts."

