Als Lewis Hamilton aan het eind van 2023 graag de wereldbeker omhoog wil houden, weet hij dat hij in ieder geval langs Max Verstappen zal moeten gaan. De Britse coureur analyseert zijn concurrent van 2021 en denkt dat de Nederlander vol vertrouwen toe leeft richting het nieuwe Formule 1-seizoen.

Mercedes kwam er aan het begin van 2022 er al vrij snel achter dat Ferrari en Red Bull hen ver voorbij waren gestreefd en tijdens de eerste paar races van het seizoen hadden George Russell en met name Hamilton zelfs de grootste moeite om mee te komen in de subtop van het veld. Naar mate het seizoen vorderde, kreeg men het porpoisingprobleem steeds verder onder controle en kon de weg naar voren ingezet worden. Als beloning won Russell de voorlaatste Grand Prix van het seizoen in Brazilië, waar Hamilton tweede werd.

Geweldige auto van Red Bull

Dat bood een houvast richting de winter en de Duitse renstal leek met frisse moed toe te kunnen leven richting het nieuwe seizoen. Ook rondom de presentatie van de W14 klonken er veel positieve geluiden en Hamilton bleek een hoop vertrouwen te hebben richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Inmiddels is dat vertrouwen na de testdagen in Bahrein een stuk minder en moet men eerlijk zijn: Verstappen is de gedoodverfde favoriet. "Max zal enorm veel vertrouwen hebben. Ze hebben vorig jaar een geweldige auto ontwikkeld, bijna alle records verbroken en zowat alles gewonnen", stelt een realistische Hamilton. "Aan het einde van het seizoen hoefden ze niet eens meer te pushen."

Geen verzwakkingen bij Verstappen

De zevenvoudig wereldkampioen is zich bewust van de kwaliteiten van Verstappen en Red Bull: "Ik zie dat niet zo snel veranderen. Hij kan dus vrij relaxed zijn. Hopelijk lukt het de achterblijvers om de druk te blijven opvoeren. Ferrari en Aston Martin hebben een prima pakket en wij zijn ook op jacht. Max zal geen gaatje laten vallen. Hij is een wereldkampioen, dus ik zou zijn vastberadenheid en focus niet in twijfel trekken. Hij zal even gefocust als altijd zijn en het is onze taak om hem in te halen", besluit Hamilton.

