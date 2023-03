Brian Van Hinthum

Nyck de Vries staat aan de vooravond van zijn allereerste seizoen in de Formule 1 en de Nederlander gaat zijn avontuur in de koningsklasse aan bij het team van AlphaTauri. Jan Lammers is niet zo positief gestemd voer de kansen van De Vries in het komende jaar, daar hij denkt dat zijn team dit jaar onderaan zal bungelen.

Met nog een aantal dagen te gaan, gaat het nu voor De Vries na heel lang wachten eindelijk beginnen op het hoogste niveau van de autosport. Hij gaat dit jaar met het team van AlphaTauri voor een verbetering van de zeer teleurstellende negende plek van 2022. Lange tijd kon AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, vaak voor leuke dingen zorgen met regelmatige puntenfinishes en zelfs een aantal overwinningen door de jaren heen. Op dit moment zit de Italiaanse renstal echter in een neerwaartse spiraal en dus wordt het zaak om daar dit seizoen uit te ontsnappen.

Laatste plek

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, meent een pessimistische Lammers. De sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort durft zelfs een harde claim te maken: AlphaTauri wordt laatste in het klassement. "Dat AlphaTauri de hekkensluiter wordt. Dat is mijn meest gewaagde uitspraak. Ik hoop dat ik daar zo verschrikkelijk naast zit. Ik hoop dat het niet AlphaTauri is, maar dat ziet er op dit moment een klein beetje zorgwekkend uit. We durven dat niet zo hard op te zeggen, terwijl ik dat nu toch doe. Maar als je de test, die kun je natuurlijk niet altijd als indicatie nemen, maar als je die toch even ziet, dan denk ik dat AlphaTauri hard zal moeten werken", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Gedoe bij AlphaTauri

Lammers ziet denkt dat het hele gedoe rondom een mogelijke overname, geruchten die overigens door teambaas Franz Tost op woensdag als onzin bestempeld werden, zeker niet bij heeft gedragen in de voorbereiding. "Ik vind het jammer voor Nyck dat dit net zo voor het seizoen gebeurt, wanneer je eigenlijk gewoon je maximale focus nodig hebt. Zoals het team en al die teamleden: die moeten gefocust zijn op het resultaat en noem maar op. Of het nou de familie is van alle werknemers bij AlphaTauri, of de media, of vrienden en vriendinnen van Niek en consorten: iedereen die heeft het daar dan toch eventjes over. Kijk ook weer naar mij. Eigenlijk vind ik het vervelend dat ik het erover heb, maar je kunt er niet omheen. Het is allemaal gewoon afleiding die je op dit moment niet nodig hebt, zeker als je nog zoveel finishing touches nodig hebt binnen je organisatie en de auto", besluit hij.