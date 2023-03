Remy Ramjiawan

Woensdag 1 maart 2023 12:17 - Laatste update: 12:25

AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft de geruchten over een eventuele verkoop van zijn team ook gehoord en kan na navraag bij Red Bull-directeur Oliver Mintzlaff, bevestigen dat het Italiaanse team in de toekomst ook gesteund zal worden door Red Bull.

In de voorbije weken kwamen de geruchten op gang dat Red Bull van het zusterteam af zou willen. Het zou gaan om een kostenbesparing, daar het team in de afgelopen jaren meer geld kostte dan dat het zou opleveren. Een verhuizing van de renstal uit Faenza naar Groot-Brittannië lijkt ook nog altijd een optie te zijn, maar een verkoop van het team wordt uitgesloten.

Reactie op verkoopgeruchten

Teambaas Tost heeft ook lucht gekregen van de verkoopgeruchten en heeft daarom navraag bij Mintzlaff gedaan, één van de drie directeuren van Red Bull. "Ik heb enkele zeer goede ontmoetingen gehad met Oliver Mintzlaff, die bevestigde dat de aandeelhouders Scuderia AlphaTauri niet zullen verkopen en dat Red Bull het team in de toekomst zal blijven steunen. Al deze geruchten hebben geen grond, en het team moet gefocust blijven voor de start van het seizoen om beter te presteren dan vorig jaar", zo laat de Oostenrijker weten.

Statement from Franz Tost pic.twitter.com/gajaZHrRun — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) March 1, 2023

De weg omhoog inzetten

De renstal uit Italië zal echter wel aan de weg moeten gaan timmeren. In 2022 wist het team niet verder te komen dan de negende plek in het kampioenschap en dat levert maar weinig prijzengeld op. Met Nyck de Vries en Yuki Tsunoda binnen het team, beschikt de renstal over een veelbelovend duo. De vraag zal worden of het materiaal in 2023 ook goed genoeg is.