Er stond één ding centraal tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk van 2023: track limits. De Red Bull Ring heeft hier al vaker problemen mee gehad, ook met andere kampioenschappen dan de Formule 1, maar is voor dit jaar met een oplossing gekomen voor de koningsklasse.

Max Verstappen won voor een vooral Nederlands publiek de race in Stiermarken, nadat hij vanaf pole position was vertrokken. Charles Leclerc werd tweede en Sergio Pérez completeerde het podium na een inhaalrace vanaf de vijftiende startplek. Daarachter werd er veel veranderd in de resultaten vanwege allerlei tijdstraffen. De stewards moesten namelijk maar liefst 1200 gevallen van overschrijdingen van track limits onderzoeken en na een protest van Aston Martin werden nog eens twaalf penalty's uitgedeeld. Carlos Sainz werd teruggezet van P4 naar P6, Lewis Hamilton van P7 naar P8, Pierre Gasly van P9 naar P10 en ga zo maar door.

Grindbak

Vooral bochten 9 en 10, de Rindt-bocht en de laatste bocht, waren het probleem. "We hebben het opgelost," begon Ernst Wolf, de uitvoerend directeur van de Red Bull Ring, bij de Red Bull Classics-persconferentie, geciteerd door Motorsport-Magazin. Hij legt uit dat een herhaling van het track limit-schandaal voorkomen zal worden door middel van een grindbak. Een tijdelijke 'strip' van grind zal direct naast de baan worden aangelegd bij bochten 9 en 10. "Iedereen die daar in rijdt of het aanraakt, zal in het nadeel zijn. Zo is het probleem vanzelf opgelost." Het zal gebeuren met goedkeuring van de FIA en de FIM, de internationale bond voor motorraces. "Het moet een gezamenlijke oplossing zijn. We kunnen het circuit niet voor één optimaliseren en dat de anderen dan niet meer kunnen rijden."

Wolf vervolgde: "We hebben de grindbakken daarachter, zeker in bocht 9, groter gemaakt voor de MotoGP." Deze liggen nu 10 meter dichterbij het circuit. De oplossing blijkt echter niet goedkoop te zijn, want na de Formule 1 moet die 'strip' van grind weer asfalt worden. "De kosten zijn we nog aan het oplossen. We moeten het oplossen en we willen het oplossen. We willen een van de beste circuits ter wereld blijven." De uitvoerend directeur voegde er nog aan toe: "Hoe dan ook, de verantwoordelijkheid ligt niet langer bij ons."

