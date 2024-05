Het Alpine Formule 1-team maakt een uitdagende periode mee in de koningsklasse. De rivaliteit tussen ploegmaten Pierre Gasly en Esteban Ocon bereikte het kookpunt tijdens de F1 Grand Prix van Monaco, maar op de achtergrond verloopt ook niet alles soepeltjes.

Het Franse automerk maakte haar debuut in 1977 als Renault en was de eerste constructeur om de turbomotor naar de Formule 1 te brengen. Twee jaar later scoorde Jean-Pierre Jabouille de eerste overwinning met een auto met een turbomotor. Renault kwam vaak dichtbij de wereldtitel, maar gaf na 1985 op. In 2002 keerde het terug door Benetton over te nemen en sleepte kampioenschappen met Fernando Alonso binnen in 2005 en 2006. Vanwege onder andere de financiële crisis en Crashgate gaf Renault het team uit handen aan Genii Capital na 2009, en dat werd later Lotus. Renault kwam in 2016 terug als fabrieksteam en scoorde als solide middenvelder podiums in 2020. Het seizoen daarop werd het omgedoopt tot Alpine om het sportmerk van Renault te promoten en Ocon won de knotsgekke Hongaarse Grand Prix van 2021.

Richting het achterveld

Ondanks twee podiums in 2023 zakte Alpine terug van de vierde naar de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane werden de laan uitgestuurd en chief technical officer Pat Fry vertrok naar Williams. Alpine produceerde voor 2024 de veel te zware en aerodynamisch inefficiënte A524. Waar de Franse renstal eerst jaar na jaar gemakkelijk minstens 100 punten wist te scoren, staat de teller dit seizoen op slechts 2 na acht Grands Prix. De twee coureurs leken het vóór Monaco al niet goed met elkaar te kunnen vinden, maar de crash van Gasly en Ocon heeft ervoor gezorgd dat de laatstgenoemde het risico loopt geschorst te worden voor de aankomende wedstrijd in Canada. De 27-jarige uit Normandië werd fel bekritiseerd door Gasly en teambaas Bruno Famin die heeft gedreigd met consequenties.

Power units

Naar verluidt gaat het Alpine Formule 1-team op de schop in opdracht van Renault-CEO Luca de Meo. Volgens Corriere della Sera heeft hij een beroep gedaan op ex-teambaas Flavio Briatore om als special supervisor aan de slag te gaan. Zijn rol zou dan zijn om zoveel mogelijk goeie technici binnen te halen, aangezien David Sanchez momenteel de enige 'grote naam' is die Alpine nog heeft. Briatore zou zelfs al hebben gesproken met Red Bull-hoofdontwerper Adrian Newey. Daarnaast hebben twee betrouwbare bronnen tegenover F1-journalist Joe Saward bevestigd dat het team niet te koop is, maar dat De Meo wel opzoek is naar een andere motorleverancier, en dat het dus niet meer haar eigen Renault-power units gaat maken vanuit Viry-Châtillon vanaf 2026, wanneer nieuwe technsiche reglementen hun intrede maken. De enorme kosten die komen kijken bij het produceren van power units, zou een rol spelen in het besluit om geen eigen krachtbronnen meer te maken. Als Renault besluit het Alpine-team alsnog te verkopen, dan bestaat de kans dat de Alpine-naam wel blijft, maar op dezelfde manier als Alfa Romeo tot vorig jaar. Sauber runde dat team en Alfa Romeo was puur in de Formule 1 aanwezig als naam om reclame te maken voor het Italiaanse automerk. Het is al langer bekend dat de Renault-power unit de zwakste krachtbron is van de vier leveranciers die momenteel op de grid staan, en Renault levert alleen nog aan Alpine sinds Red Bull de overstap heeft gemaakt naar Honda.

