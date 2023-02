Brian Van Hinthum

De testdagen in Bahrein zijn voor McLaren allesbehalve naar wens verlopen. De Britse formatie lijkt totaal de boot gemist te hebben en de onrust rondom het team lijkt met de minuut te groeien. Volgens Will Buxton zouden de frustraties bij Lando Norris in Bahrein behoorlijk hoog opgelopen zijn.

Het lijkt flink te rommelen binnen het team van McLaren. De Britse renstal lijkt met nog enkele dagen tot de start van het nieuwe seizoen totaal niet klaar om de strijd aan te gaan en dat werd tijdens de testdagen in Bahrein pijnlijk duidelijk. Het team van nieuwbakken teambaas Andreas Stella noteerde de minste rondjes van alle teams en daarnaast was de snelheid van de oranje wagens ook niet om over naar huis te schrijven.

Zorgen voor McLaren

Volgens sommige analytici heeft de nummer vijf van vorig jaar een duikvlucht gemaakt in de rangorde. Zo schaalde Sky Sports-analist McLaren als negende team in, terwijl Will Buxton ze zelfs als hekkensluiter inschaalt. Diezelfde Buxton heeft overigens een pikante claim vanuit Bahrein om te melden. Na afloop van de matig verlopen dagen onthulde hij namelijk dat de frustraties bij Norris behoorlijk hoog opliepen tijdens de tests in Sakhir.

Klap tegen muur

De Britse jongeling zou namelijk tijdens het voorbij gaan aan Buxton een tik hebben uitgedeeld aan een muur waaruit volgens Buxton overduidelijke frustratie bleek. "Ik zag hem de garage verlaten richting de kleine coureurskamer aan de kant. Toen gaf hij, hoewel Lando zo helemaal niet is, een klap aan een muur. Daarna liep hij weer verder. Hij ging de muur zo niet om slaan, maar er was duidelijk frustratie zichtbaar. Je kan wel opmaken dat de dingen daar niet goed zitten."