Brian Van Hinthum

Maandag 27 februari 2023 12:07

Mario Isola, hoofd bij Pirelli, heeft namens de bandenfabrikant gereageerd op de zorgen van Lewis Hamilton omtrent de plannen om de bandenwarmers vanaf 2024 in de ban te doen. De voorman maakt duidelijk dat Pirelli hard werkt aan een compound die goed kan werken zonder de bandenwarmers.

De bandenwarmers moeten vanaf 2024 verdwijnen om de Formule 1 duurzamer te maken. Toch zien veel coureurs dat niet zitten. Max Verstappen maakte eerder al zijn zorgen wereldkundig en ook Hamilton trok ten aanval in de richting van het idee. "Ik denk dat het gevaarlijk is. Ik heb getest zonder bandenwarmers en er gaat op een gegeven moment een ongeluk door gebeuren. Ik denk dus dat het de verkeerde beslissing zou zijn. Je moet meerdere ronden rijden om de banden warm te krijgen. Hetgeen waar ik mij het meest druk om maak, is wanneer je de baan op gaat: je bent aan het glibberen en glijden en de auto is heel nerveus. Als je iemand tegenkomt die zijn banden wel op temperatuur heeft, dan kun je daar gemakkelijk mee in aanraking komen. Het is dus zinloos", zei de zevenvoudig wereldkampioen eerder.

Koude banden

Na de zorgen van Hamilton heeft Pirelli besloten om te reageren en de zorgen van de coureurs weg te nemen. Isola geeft tekst en uitleg: "Lewis heeft de banden [voor 2024] begin februari getest op Paul Ricard. Het was op dat moment behoorlijk koud en het is duidelijk dat we op dat moment banden hebben getest die nog niet het afgemaakte product zijn van de banden waarmee we zonder bandenwarmers willen gaan rijden", stelt de Italiaan tegenover PlanetF1.

Belangrijke stap

Hij vervolgt: "Het idee om de bandenwarmers af te schaffen is iets wat we al lang geleden hebben besproken en bedacht is tussen de FIA, de Formule 1, de teams en Pirelli. Het moet bijdragen aan de doelen om in 2030 koolstofneutraal te zijn. Elke stap die we nemen om onze sport duurzamer te maken is belangrijk en één van die stappen daarin is het verwijderen van de bandenwarmers. Daarmee voorkomen we dat er elektriciteit gebruikt moet worden voor je de band kan gebruiken."

Brandstof

Eén van de andere punten die Hamilton maakte, was dus dat er veel meer brandstof wordt verbruikt om de banden op temperatuur te krijgen in de auto. "Als je drie, vier of vijf ronden nodig hebt om de grip te vinden, verbruik je inderdaad meer brandstof. Dat wordt meegenomen in de berekeningen rondom het verwijderen van de bandenwarmers. Als je maar drie of vier bochten nodig hebt, verbruik je niet veel meer brandstof."