Leclerc wint, Horner waarschuwt Verstappen en Pérez crasht in Monaco | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze zondag stond volledig in het teken van de Grand Prix van Monaco, een historische race die al sinds jaar en dag op de kalender van de Formule 1 staat. Het werd echter een wedstrijd met meerdere gezichten. Bij de start was er een enorme crash tussen Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, maar daarna ontvouwde zich een slaapverwekkende optocht. Max Verstappen kwam slechts als zesde over de finish en kon geen enkele keer een serieuze inhaalpoging doen. Red Bull-teambaas Christian Horner had dit al voorspeld, want hij deelde voorafgaand aan de race al een waarschuwing uit richting zijn coureur. Uiteindelijk werd de Grand Prix in het prinsdom gewonnen door thuisrijder Charles Leclerc. De Monegask was na afloop van de race zichtbaar emotioneel en genoot dan ook met volle teugen van zijn overwinning. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Horner vreest voor Verstappen in Monaco: "Is al zo goed als voorbij"

Horner had het voorafgaand aan de race in Monte Carlo al voorspeld: het wordt een onhaalbare opdracht voor Verstappen op het nauwe stratencircuit. De Nederlander begon vanaf de zesde positie, reed een saaie wedstrijd en finishte uiteindelijk ook als zesde, iets dat Horner al wel had voorzien. "De race is zo goed als voorbij", zo sprak hij op voorhand. "Onze racesnelheid is redelijk goed, maar of we dat kunnen tentoonstellen, vraag ik me af. Het is ook afhankelijk van hoe het verkeer zich ontwikkelt." En dat tentoonspreiden van de racepace, lukte eveneens niet. Zelfs op veel nieuwere banden kwam Verstappen niet voorbij aan George Russell, die vrijwel de gehele wedstrijd voor zijn neus zat. Lees hier het hele artikel over de waarschuwing van Horner.

Pérez kan zich niet vinden in beschuldiging van Magnussen na crash

Voor Sergio Pérez duurde de F1 Grand Prix van Monaco nog geen minuut. De Red Bull-coureur werd op de heuvel richting het casino geraakt door Kevin Magnussen met een zware crash tot gevolg. Hij is het niet eens met de beschuldigingen van de Deen, die zei dat het niet zijn fout was. "Het is natuurlijk ronde één en als je je dan niet op de juiste plek op de baan bevindt, dan verlies je automatisch. Ik kwam de bocht uit en, je kan ook naar mijn onboard kijken, op geen enkel moment zie je Kevin. Ik was nogal verrast dat hij op dat moment vol gas bleef gaan. Het is compleet onnodig, weet je. We hebben een heleboel schade", zo vertelde de Mexicaan aan de media in Monaco. Lees hier de hele reactie van Pérez op de crash.

Leclerc kroont zich tot koning van Monaco, Verstappen troosteloos zesde

Charles Leclerc heeft voor het eerst in zijn Formule 1-carrière de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hij controleerde vanaf pole zijn thuisrace en wist de McLaren van Oscar Piastri achter zich te houden. De derde plek ging uiteindelijk naar Carlos Sainz. Max Verstappen had een slaapverwekkende race en werd afgevlagd als zesde. Een flinke crash was er voor Kevin Magnussen, Sergio Pérez en Nico Hülkenberg. Zij kregen alle drie een DNF achter hun naam en dat gold uiteindelijk ook voor Esteban Ocon, die in de beginfase nog crashte met teamgenoot Pierre Gasly. Lees hier de hele samenvatting van de Grand Prix van Monaco.

Horner vernietigend na crash Pérez in Monaco: 'Niet alleen zijn eigen race vernield!'

Christian Horner is woedend na de crash van Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 vanmiddag. De Red Bull-coureur werd geraakt door Kevin Magnussen, waarna hij spinde en een enorme klapper maakte. Horner spreekt van "een behoorlijk heftig incident" en heeft zijn oordeel klaar. "Het verbaasde mij dat het [de crash, red.] niet onderzocht werd. Het was namelijk een behoorlijk heftig incident", zo vertelde hij na afloop bij de media. Er is volgens Horner maar één schuldige aan het ongeluk - en dat is Magnussen. "Kevin had een wiel aan de binnenkant op een gedeelte van de baan dat alsmaar smaller wort. Je verwacht dan dat hij van z'n gas af gaat." Lees hier de hele reactie van Horner op de crash in Monaco.

Vasseur verklaart dat dubbelpodium voor Ferrari niet gemakkelijk was: "Dit was een uitdaging"

Frédéric Vasseur is tevreden met de overwinning van Charles Leclerc en het dubbelpodium voor Ferrari in de F1 Grand Prix van Monaco. Voor later vanavond heeft de teambaas van de Scuderia echter een probleem: hij heeft geen stropdas bij zich. De winnaars van de Grand Prix van Monaco worden altijd uitgenodigd voor een galadiner bij de prins. Vasseur heeft echter een probleem. "Ik heb geen stropdas bij me, maar ik neem er wel eentje van jou," vertelt hij lachend tegen analist en voormalig coureur David Coulthard. Lees hier de hele reactie van Vasseur op de race in Monaco.

Dolgelukkige Leclerc schrijft eerste zege in Monaco bij: 'Voelt erg speciaal'

Het is Charles Leclerc dan eindelijk gelukt om de zege te pakken op thuisgrond. De 26-jarige Ferrari-coureur moest daarvoor wel een strategische race rijden en de banden vooral heel houden. Dat lukte en daardoor mag hij zich officieel de winnaar van de Grand Prix van Monaco noemen. "Ik heb geen woorden om dit te beschrijven. Het is zo'n moeilijke race. Het feit dat ik hier tweemaal op pole position heb gestaan, maar dat niet heb kunnen omzetten, maakt het eigenlijk nog beter. Dit betekent enorm veel. Dit is de race waardoor ik ging dromen over een leven als Formule 1-coureur. Dus het was een moeilijke race en een emotionele race", aldus de Monegask. Lees hier de volledige reactie van Leclerc op zijn overwinning.

Piastri zag gemiste kans in Monaco: "Dan had ik beste ronde van mijn leven moeten rijden"

Oscar Piastri heeft de tweede plek veiliggesteld tijdens de Grand Prix van Monaco. De Australiër kon lange tijd in de buurt blijven van polesitter Charles Leclerc, maar een serieuze aanval kon hij niet doen. Na afloop gaf hij aan erg tevreden te zijn met het resultaat. Leclerc grijpen was een utopie dit weekend, zo erkent hij. Of hij ervan baalt dat hij gisteren pole position op een kleine marge is misgelopen, omdat hij dan wellicht had kunnen winnen? "Ja, dat wel, maar Charles is het hele weekend al mega. De kans was er misschien, maar dan had ik de beste ronde uit mijn leven moeten rijden. Ik ben blij, heel erg blij [met het uiteindelijk resultaat, red.]", aldus Piastri. Lees hier de volledige reactie van Piastri op zijn tweede plek in Monaco.

Gerelateerd