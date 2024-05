Piastri zag gemiste kans in Monaco: "Dan had ik beste ronde van mijn leven moeten rijden"

Oscar Piastri heeft de tweede plek veiliggesteld tijdens de Grand Prix van Monaco. De Australiër kon lange tijd in de buurt blijven van polesitter Charles Leclerc, maar een serieuze aanval kon hij niet doen. Na afloop gaf hij aan erg tevreden te zijn met het resultaat. Leclerc grijpen was een utopie dit weekend, zo erkent hij.

Piastri zat de gehele race klem tussen Leclerc en Sainz. De ene keer kon hij zijn voorligger opjagen, terwijl hij het andere moment in zijn spiegels moest kijken en moest verdedigen richting de Spanjaard. Uiteindelijk slaagde hij erin de tweede plek mee naar huis te nemen en daar is hij uitermate tevreden mee, zo verklaarde hij na afloop van de race in het prinsdom. Natuurlijk had hij graag gewonnen, maar Piastri zag ook dat Leclerc in de vorm van z'n leven was dit weekend. Hij is dan ook vooral blij dat hij zijn goede startpositie heeft kunnen omzetten naar een mooi resultaat.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen bekijkt beelden crash Pérez en dít is hoe hij reageertLees meer

Piastri tevreden met behaalde resultaat in Monaco

"Het was een tricky race", zo begon Piastri bij de traditionele gridinterviews na afloop van de wedstrijd. Aan het begin was hij niet tevreden over zijn pace, maar daarna ging het beter. "De pace in het begin was eigenlijk heel langzaam, maar uiteindelijk wil ik het team bedanken want het hele weekend was goed", zo laat de Australiër weten. "Het was fijn om dit om te kunnen zetten naar een goed resultaat." Of hij ervan baalt dat hij gisteren pole position op een kleine marge is misgelopen, omdat hij dan wellicht had kunnen winnen? "Ja, dat wel, maar Charles is het hele weekend al mega. De kans was er misschien, maar dan had ik de beste ronde uit mijn leven moeten rijden. Ik ben blij, heel erg blij [met het uiteindelijk resultaat, red.]", aldus Piastri.

A HUGE POINTS HAUL! 🏁



A strategic game delivers a podium and plenty of points to bring home from Monaco! 💪#MonacoGP 🇲🇨 #Senna30 pic.twitter.com/PxduBVSOh5 — McLaren (@McLarenF1) May 26, 2024

Gerelateerd