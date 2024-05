Dolgelukkige Leclerc schrijft eerste zege in Monaco bij: 'Dit voelt erg speciaal'

Het is Charles Leclerc dan eindelijk gelukt om de zege te pakken op thuisgrond. De 26-jarige Ferrari-coureur moest daarvoor wel een strategische race rijden en de banden vooral heel houden. Dat lukte en daardoor mag hij zich officieel de winnaar van de Grand Prix van Monaco noemen.

De race door de straten van Monaco kwam wat stroef op gang. Zo was er een enorme startcrash waarbij Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg werden uitgeschakeld. Ook Carlos Sainz en Oscar Piastri raakten elkaar en Esteban Ocon schakelde zichzelf uit. Na een neutralisatie van ongeveer veertig minuten ging het veld weer racen en het zou een tactisch steekspel worden.

Emotionele race

Na afloop van de race en voor de microfoon van Jenson Button legt een opgeluchte Leclerc uit: "Ik heb geen woorden om dit te beschrijven. Het is zo'n moeilijke race. Het feit dat ik hier tweemaal op pole position heb gestaan, maar dat niet heb kunnen omzetten, maakt het eigenlijk nog beter. Dit betekent enorm veel. Dit is de race waardoor ik ging dromen over een leven als Formule 1-coureur. Dus het was een moeilijke race en een emotionele race."

Spannende slotfase binnen cockpit

In de slotfase kreeg Leclerc het toch wel benauwd, want de finishlijn kwam in zicht. "Zo'n vijftien ronden voor het einde hoop je dat er niets gebeurt. De emoties kwamen toen al naar boven. Ik dacht op dat moment aan mijn vader. Hij heeft alles voor mij gegeven om hier te kunnen staan. Het was een droom van mij om hier ooit te kunnen racen, maar ook om te winnen. Dus het is echt ongelooflijk."

Bandenmanagement

Wat betreft de race zelf moest Leclerc vooral het tempo verlagen om zijn banden in leven te houden. "We hadden wat marge, maar we moesten wel 78 ronden rijden op dezelfde banden. Dat was erg moeilijk, maar we hebben de banden fantastisch kunnen managen. Op een bepaald moment moesten we het gat richting George [Russell] nog even in de gaten houden. In de laatste tien ronden kon ik eindelijk iets meer pushen." Tot slot sluit Leclerc af met een groot dankwoord richting Ferrari: "Ik moet het team bedanken voor het fantastische werk van de afgelopen maanden en het feit dat ze me zo'n kans hebben gegeven om eindelijk deze race te winnen. Het voelt erg speciaal."

