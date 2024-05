Dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Ook GPFans is dit weekend aanwezig op Italiaanse bodem en zoals gebruikelijk namen we ook de proef op de som wat betreft de horecaprijzen.

De zaterdag in Italië zit er alweer op en het is Max Verstappen die op zondag vanaf pole position vertrekt in Imola. Hij wordt geflankeerd door Lando Norris, nadat Oscar Piastri een gridstraf kreeg. Op zaterdag trokken grote getalen fans richting het circuit van Imola om een glimp op te vangen van de coureurs, maar vanzelfsprekend moet er ook een hapje en een drankje worden verorberd rondom de Grand Prix. Zoals gebruikelijk bekeek GPFans de horecaprijzen rondom het circuit om een indicatie te krijgen wat je kwijt bent voor een biertje of een maaltijd, mocht je als Nederlander de race in Imola bezoeken.

Hoeveel kost een biertje?

We gingen op onderzoek uit en bekeken de prijzenlijsten bij de vele kraampjes op en rondom het circuit. Het is natuurlijk lekker om in het warme weer van rond de 25 graden Celsius een verkoelend drankje te drinken, maar inmiddels zijn ook de prijzen onder de Italiaanse zon - net als in Nederland - aanzienlijk gestegen. Zo betaal je bij de meeste kraampjes rondom het circuit voor een - weliswaar groot - biertje al snel een euro of zes. De mensen die graag alcohol drinken zijn nét iets duurder uit dan de mensen die zichzelf trakteren op een colaatje of Red Bull. Zij betalen ongeveer een euro of vijf voor een drankje. Als je gewoon een flesje water wil kopen, ben je zo rond de twee euro kwijt. Rondom het circuit zijn er echter wel netjes waterpunten waar je zelf gratis je flesje water kan vullen.

Prijzen voor een pizza of frietje

Mocht je als fan besloten hebben om de gesmeerde boterhammen thuis te laten liggen en maar op het circuit iets te eten, ben je ook wel wat meer kwijt dan voor je bammetje pindakaas. De verschillende gerechten die je rond het circuit kunt verkrijgen, bieden wel genoeg variatie. Op veel plekken bieden de Italianen broodjes met bijvoorbeeld salami of porchetta (geroosterd speenvarken) aan, die voor ongeveer een tientje per stuk voor jou zijn. Voor een frietje betaal je een euro of vijf tot zeven, wat je ook ongeveer kwijt bent voor een bord kipnuggets of chicken wings. Mocht je meer trek hebben in bijvoorbeeld een hamburger, betaal je ongeveer twaalf euro. Onderaan de streep ben je natuurlijk wél in Italië, dus wanneer je een pizza wil bestellen, betaal je tussen de elf en vijftien piek.

