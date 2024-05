Oscar Piastri moet zich vanavond melden bij de stewards vanwege een incident in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. De McLaren-coureur loopt het risico zijn startplek op de voorste rij voor morgen kwijt te raken.

Max Verstappen pakte onverwachts de pole position op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, want hij had het tijdens de vrije trainingen nog erg lastig met de balans van de Red Bull. De McLarens konden hem wel uitdagen, want de papaya-kleurige bolides kwalificeerden zich binnen een tiende van de Limburger. Een geweldig rondje in Q3 bezorgde Piastri de tweede plek, net voor teamgenoot Lando Norris. De Ferrari's moeten genoegen nemen met de vierde en vijfde positie in Imola met Charles Leclerc voor Carlos Sainz.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo moet portemonnee trekken na gevaarlijk incident met Magnussen in VT3

Mogelijke gridstraf

Die tweede positie van Piastri is echter alles behalve zeker. Hij is op het matje geroepen bij de stewards voor een incident in Q1 en daarvoor moet hij zich om 18:15 uur vanavond melden bij de wedstrijdleiding. Kevin Magnussen zou zijn opgehouden door de Australiër in de Tamburello en kon vervolgens niet door naar Q2, terwijl Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg in Q3 de strijd aan mocht gaan. De Deen bleef steken op P18 en was niet blij met Piastri. "Ik weet niet wat er aan de hand is dit jaar, maar het blijft maar gebeuren," begon Magnussen tegenover onder andere GPFans, haast rood van woede. "Dit moet gewoon stoppen. We lijken niks anders te doen vergeleken met de anderen qua timing van naar buiten rijden. Volgens mij in vijf van de zeven kwalificaties dit jaar hebben we verkeer gehad en dat heeft voor problemen gezorgd, precies tijdens het rondje dat moet tellen, en nooit tijdens de eerste run, maar altijd tijdens de tweede run wanneer het circuit sneller is. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is irritant." Het ophouden van een andere deelnemer in de kwalificatie is een overtreding van artikel 37.5 van het sportief reglement en kan resulteren in een gridstraf.

Gerelateerd