Piastri moet nipt meerdere erkennen in Verstappen: "Zaten zo dicht in de buurt"

Oscar Piastri kwam zaterdag dicht in de buurt van pole position voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, maar moest met 0.074 seconden de eerste plaats laten aan Max Verstappen. Toch was de Australiër tevreden met P2.

Na afloop van de kwalificatie laat Piastri merken dat hij heel tevreden was met zijn laatste rondje. "Het voelde behoorlijk goed. Het was een lastige laatste bocht, maar hier is het überhaupt enorm lastig om een compleet foutloze ronde te rijden. Ik ben dus erg tevreden. Ik voelde mij erg comfortabel in de auto vanaf het moment dat ik vrijdag voor het eerst ermee de baan op ging. We zaten dicht in de buurt van pole, maar ik ben blij. Het is even geleden sinds ik hier stond, dus tevreden met dit weekend tot nu toe."

Piastri over GP in Imola

Piastri en McLaren gaan dan ook met veel zelfvertrouwen naar de race toe, die zondag om 15:00 uur begint. "Zeker. Normaal, in het verleden, zou ik zeggen nee, maar ik denk dat onze recente prestaties goed zijn geweest. Dus ja, we gaan zien wat we kunnen doen. We hebben het hele weekend al een goed tempo, maar je kunt Verstappen en Red Bull nooit uitsluiten. Dat bleek vandaag wel weer. Het is niet het meest gemakkelijke circuit om in te halen, maar we hebben vertrouwen dat we wat kunnen doen."

