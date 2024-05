In tegenstelling tot aan het begin van het weekend, zijn er tussen de vrijdag en zaterdag maar twee veranderingen qua vervangen motoronderdelen over versnellingsbakken. Vooral Ferrari besloot voor een wijziging te gaan.

Nadat Charles Leclerc zowel tijdens de eerste als de tweede vrije training in Imola op P1 was geëindigd, heeft Ferrari besloten dat de Monegask aan de zaterdag zou gaan beginnen met een nieuwe versnellingsbak. Dit waarschijnlijk vooral om drie versnellingsbakken beschikbaar te hebben in hun pool. Aangezien er vijf zijn toegestaan in 2024, zit Leclerc nog twee versnellingsbakken af van de limiet.

Alpine grijpt in bij Ocon

Op het gebied van de motoronderdelen was het nog een stuk rustiger. Alleen Alpine bleek in te grijpen en deed dit bij Esteban Ocon, die twee keer op P14 was geëindigd tijdens de eerste twee trainingen. Alpine besloot van VT2 naar VT3 het Exhaust System van de Fransman vervangen. Het is zijn vierde van het seizoen, terwijl er acht zijn toegestaan. Ocon zit dus al op de helft.

Er zijn van vrijdag naar zaterdag op het gebied van motoronderdelen en versnellingsbakken niet veel wijzigingen doorgevoerd. Ferrari heeft de versnellingsbak van Leclerc vervangen, wat zijn derde is van het seizoen, terwijl Ocon met een nieuw Exhaust System rijdt #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/RgVSXeOFXo — GPFans NL (@GPFansNL) May 18, 2024

