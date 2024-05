Tijdens de vrijdagssessies van onder andere de Formule 1 werden er rondetijden verwijderd op het circuit van Imola vanwege track limits. De FIA hoopt op de zaterdag en de zondag van de Grand Prix van Emilia-Romagna problemen met track limits te voorkomen en heeft maatregelen genomen.

Niet alleen de koningsklasse van de autosport, maar ook de FIA Formule 2, FIA Formule 3 en Porsche Supercup zijn aanwezig op de Italiaanse baan en op de vrijdag kwamen ze allemaal in actie voor trainingen en, in het geval van de drie supportklasses, ook kwalificaties. Ondanks dat Imola meer grindbakken heeft toegevoegd, werden er toch track limits overschreden. De kerbs zijn namelijk zo breed dat je alsnog volledig over de witte lijn kan. Vooral in de F2-kwalificatie zorgde dit voor problemen, want het duurde uren voordat de resultaten definitief waren, maar ook in de Formule 1 werden er rondetijden verwijderd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc rekent zich niet rijk: "Niet naast onze schoenen gaan lopen"

Bredere witte lijnen

De FIA heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag maatregelen genomen om verdere problemen met track limits te voorkomen op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, zoals is te lezen in de geüpdatete notities voor het evenement van de wedstrijdleiding van de F2 en F3 - deze notities voor de Formule 1 zullen later vandaag uitkomen. De witte lijnen zijn op bepaalde plekken namelijk breder gemaakt, zodat auto's hopelijk niet langer over de witte lijnen kunnen zonder tegelijk de grindbak aan te raken. Het gaat om de exit van bocht 6 (Variante Villeneuve), bochten 9 en 10 (Piratella), de exit van bocht 12 (Acque Minerali), de apex van bocht 14 en de exit van bocht 15 (Gresini-chicane), en de exit van bocht 17 en exit van bocht 18 (Rivazza). Dus, ga je als coureur daar over de witte lijn, dan kom je waarschijnlijk ook direct in de grindbak terecht.

Gerelateerd