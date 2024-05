Hoewel het Ferrari op vrijdag in Imola prima afging, wil Charles Leclerc nog niet te hoog van de toren blazen. De Monegask wist beide trainingen als snelste af te sluiten, maar wijst in gesprek met Sky Sports F1 naar de omstandigheden die op zaterdag toch wel flink gaan veranderen.

De Scuderia wist voor de verzamelde Tifosi geen slecht figuur te slaan op de vrijdag in Imola. Leclerc was namelijk niet alleen tijdens de eerste vrije training de snelste, dat kunstje deed hij namelijk tijdens de tweede oefensessie nog eens dunnetjes over. Het gevaar kwam niet vanuit Red Bull Racing, want die waren niet in de top drie terug te vinden. Vooral McLaren en Mercedes waren terug te vinden in de bovenste posities.

Updates SF-24 werken

Ferrari rijdt op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari rond met de 2.0-versie van de SF-24 en Leclerc is vooral tevreden over de goedlopende sessie. "Voor nu ziet het er allemaal goed uit en ging het vrij soepel. Het gevoel met de auto is goed en de upgrades lijken te werken, zoals we hadden verwacht. Dat is opzichzelfstaand al een goede stap. Het ging vandaag gewoon erg soepel." Dat het uitgerekend samenkomt in Italië, is volgens Leclerc een mooie bonus. "Dus het is fantastisch om thuis te zijn, dat is altijd een speciaal gevoel. Om namens Ferrari hier te zijn en zoveel support te zien, dat betekent veel voor ons. Het zou fantastisch zijn als de rest van het weekend ook in deze richting doorgaat, maar morgen gaan de omstandigheden flink veranderen. De wind staat dan compleet de andere kant op en dat heeft toch wel een grote impact op alle auto's. Dus we moeten ook de beste zijn om daarop te anticiperen", zo houdt Leclerc voor de komende dagen nog een slag om de arm.

Kwalificatie cruciaal in Imola

De Monegask wijst naar de krappe baan in Imola en voorziet daarom een spannende kwalificatie. Baanpositie is namelijk cruciaal: "We moeten niet naast onze schoenen gaan lopen. Morgen wordt namelijk heel anders wat baanomstandigheden betreft. Baanpositie is hier eigenlijk alles, dus de kwalificatie wordt superbelangrijk. Het wordt dus belangrijk om een goede job te doen tijdens de kwalificatie en daar gaan we alles voor geven."

