Komend weekend staat de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma, de eerste race van het seizoen 2024 in Europa. Voorafgaand is er natuurlijk weer een persconferentie op donderdag.

Tijdens de persconferentie, die om 14:30 uur zal beginnen, zal Max Verstappen niet aanwezig zijn. Carlos Sainz, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Lando Norris en Daniel Ricciardo zullen donderdagmiddag wel aanwezig zijn om vragen van de aanwezige media te beantwoorden. De rest zal op een andere manier quotes afleveren om het weekend te openen.

Teambazen

Een dag later, op vrijdag, zullen Enrico Gualtieri (Ferrari), Ayao Komatsu (Haas), James Allison (Mercedes) en Pierre Waché (Red Bull Racing) in gesprek gaan met de aanwezige media. Zeker Magnussen (weekend in Miami), Komatsu (vertrek Hulkenberg) zullen populair zijn, terwijl ook de technische directeuren van Mercedes en Red Bull veel vragen mogen verwachten.

