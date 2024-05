Sergio Pérez werd zaterdag tijdens de sprintrace voor de F1 Grand Prix van Miami derde achter teamgenoot Max Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask versloeg hem bij de start, waarna de Mexicaan het lastig vond om hem weer bij te halen.

Na de race blikte Pérez terug op de sprintrace, die voor hem chaotisch begon. Nadat hij terug was gevallen achter Daniel Ricciardo, moest hij eerst voorbij de Australiër komen. Daarna was het lastig om Leclerc nog in te halen. "Ja, het was lastig om door het begin van de race te komen. Gelukkig kwam ik er vrij snel doorheen, waarna ik drie seconden achter Charles (Leclerc) zat. Omdat de race zo kort is, was het lastig om dat gat te dichten. Ik kwam wel binnen de twee seconden, maar vervolgens was het lastig om nog dichter in de buurt te komen. We gaan nu vooruit kijken naar de rest van het weekend."

Pérez over kwalificatie voor F1 Grand Prix Miami

Nu de sprintrace erop zit en Pérez deze met zes punten heeft afgesloten, kan de focus bij de Mexicaan op de kwalificatie van later vanavond. Pérez denkt dat hij met Red Bull een prima kans maakt op een goede plaats om aan de Grand Prix te starten. "Ik denk dat we tijdens de kwalificatie sterk kunnen zijn, dus ik kijk er zeker naar uit."

