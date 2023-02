Remy Ramjiawan

Donderdag 23 februari 2023 09:44

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft op de achtergrond al een aantal veranderingen binnen het team doorgevoerd. De Fransman heeft hoofdstrateeg Inaki Rueda namelijk vervanger voor Ravin Jain, zo meldt Corriere.it. Daarmee hoopt de nieuwe teambaas van de Scuderia een herhaling van vorig jaar te voorkomen.

Vasseur is bezig met zijn eerste maanden bij Ferrari, als vervanger van Mattia Binotto. De Fransman werkte in de voorbije jaren bij Sauber Alfa Romeo en wist dat team te laten groeien. Ferrari kwam in 2022 met een rappe auto uit de winterstop, maar het team werd geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen, maar vooral ook foute keuzes aan de pitmuur. Het heeft ervoor gezorgd dat Binotto het veld moest ruimen en Vasseur voert de nodige veranderingen door bij het team uit Maranello.

Wisselingen aan de pitmuur

De 28-jarige Jain zal vanaf het nieuwe seizoen verantwoordelijk worden voor de tactische keuzes van de Italianen tijdens de Grand Prix-weekenden. Jain is vanaf 2016 in dienst bij Ferrari en heeft sinds die periode geleidelijk aan stappen gemaakt. Zijn voorganger Rueda, hoeft het team niet te verlaten, maar gaat in Maranello aan de slag en zal zich bezighouden met de sportieve kant in plaats van de strategische beslissingen.

Vasseur mag aan de bak

De druk op Vasseur is in de voorbije weken opgevoerd door de leiding bij Ferrari. Zo stelde de CEO van de Scuderia, Benedict Vigna, dat het doel dit jaar de wereldtitel moet zijn. Daarvoor acht de Franse teambaas Rueda dus te licht en daarom zal Jain het stokje overnemen.

