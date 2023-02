Jeen Grievink

Max Verstappen lag enige tijd overhoop met Netflix, omdat zij volgens hem geen realistisch beeld gaven van de Formule 1 in de populaire serie Drive to Survive. De Nederlander weigerde dan ook zijn medewerking te verlenen aan de miljoenenproductie. Aankomend seizoen is Verstappen wél te zien in de serie, maar of hij zelf gaat kijken, weet hij nog niet.

Waar de ene na de andere coureur schitterde in de eerste vier seizoenen van Drive to Survive, bleef de rol van Verstappen uiterst beperkt. De Red Bull-coureur stond niet toe dat Netflix met een cameracrew het hele reilen en zeilen van hem in de paddock vastlegde. Verstappen was van mening dat er in de serie veel uit z'n verband werd getrokken en dat het geen realistische weerspiegeling was van de werkelijkheid. Netflix moest zodoende door het stof om de regerend wereldkampioen toch aan boord te krijgen. Een goed gesprek tussen de twee partijen heeft er voor gezorgd dat Verstappen komend seizoen wél te zien is in de raceserie, die op 24 februari aanstaande het levenslicht ziet op Netflix.

Verstappen gaf interview van half uur aan Netflix

In zijn gesprek met de regie, heeft Verstappen duidelijk gemaakt wat zijn eisen waren om deel te nemen aan de populaire serie. "Ik heb uiteraard met ze gesproken, voordat ik ze een interview gaf", zo vertelde Verstappen na afloop van de lancering van de RB19. "Ik hoop dat ze mijn boodschap begrepen hebben." Verstappen geeft aan een interview van een half uur te hebben gegeven aan Netflix. Deze quotes mag de streamingsdienst gebruiken in Drive to Survive seizoen 5. "Ik hoop dat ze het gebruiken", zo liet Verstappen weten.

Verstappen twijfelt of hij Drive to Survive seizoen 5 gaat kijken

Hoewel hij nu ook zelf volledig te zien zal zijn in de serie, weet Verstappen nog niet of hij het ook daadwerkelijk gaat kijken. "Ik weet niet of ik het ga kijken. Ik hoop dat zij (Netflix, red.) gelukkig zijn en ik hoop - mocht ik het kijken - dat ik ook gelukkig ben. Ik weet hoe belangrijk het is voor de Formule 1, voor de groei van de sport", aldus de 25-jarige Limburger.

