Voorafgaand aan de 22ste kwalificatie van het seizoen is het tijd om te kijken naar de situatie als het gaat om de onderlinge kwalificatieduels bij alle F1-teams. Bij Red Bull Racing is Max Verstappen dominant, terwijl Lewis Hamilton het lastig heeft.

Verstappen begon fantastisch in 2024 en veroverde tijdens de eerste dertien kwalificaties zeven keer pole position, maar daarna kwam de klad erin. De Nederlander domineert nog steeds wel zijn teamgenoot, want hij versloeg Sergio Pérez alleen in Azerbeidzjan niet. De Nederlander staat dan ook met 20-1 voor. Bij Mercedes staat het 16-5, in het voordeel van George Russell tegen Lewis Hamilton. Fernando Alonso staat 16-5 voor tegen Lance Stroll bij Aston Martin, terwijl Carlos Sainz 7-13 achter staat tegen Charles Leclerc bij Ferrari en Lando Norris bij McLaren een 17-4 voorsprong heeft op Oscar Piastri.

Rest van de grid

Dan naar het grote middenveld van F1. Bij Visa Cash App RB heeft Yuki Tsunoda met 12-6 gewonnen van Daniel Ricciardo en staat hij met 3-0 voor tegen Liam Lawson. Esteban Ocon heeft een 12-9 voorsprong bij Alpine ten opzichte van Pierre Gasly, terwijl Alexander Albon makkelijk Logan Sargeant met 14-0 versloeg. Tegen Franco Colapinto staat het tot nu toe 5-1 voor Albon. De kwalificatie in Australië telt niet mee, omdat Sargeant toen niet meedeed. Bij Haas staat het tussen Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen 13-5 in het voordeel van de Duitser, terwijl bij het Kick Sauber 19-1 staat voor Valtteri Bottas tegen Zhou Guanyu. Genoteerd moet ook worden dat Bearman twee keer bij Haas moest invallen en een 2-0 voorsprong heeft op Hülkenberg.

Onderlinge kwalificatieduels 2024

Red Bull Racing | Verstappen/Pérez: 20-1

Ferrari | Leclerc/Sainz: 13-7 - Leclerc/Bearman 1-0

Mercedes | Hamilton/Russell: 5-16

Aston Martin | Alonso/Stroll:16-5

McLaren | Norris/Piastri 17-4

Visa Cash App RB | Tsunoda/Ricciardo: 12-6 - Tsunoda/Lawson: 3-0

Alpine | Gasly/Ocon: 9-12

Kick Sauber | Bottas/Zhou: 20-1

Williams | Albon/Sargeant: 13-0 - Albon - Colapinto: 5-1

Haas F1 | Magnussen/Hülkenberg: 5-13 - Bearman/Hülkenberg 2-0

