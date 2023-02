Brian Van Hinthum

Donderdag 16 februari 2023

Over iets meer dan één week gaat het nieuwe seizoen van Drive to Survive van start en ook dit jaar is Max Verstappen van de partij. Om het publiek nog maar eens extra te enthousiasmeren, heeft Netflix nog een laatste trailer naar buiten gebracht. De regerend wereldkampioen speelt daarin een hoofdrol.

Drive to Survive brengt komend jaar het vijfde seizoen van de succesvolle hitserie in première op Netflix. De serie, die de Formule 1 op spectaculaire wijze in beeld brengt en de Formule 1-coureurs volgt op een manier waarop je ze normaal niet te zien krijgt, is vanaf 24 februari weer te volgen op het streamingplatform. De makers zullen het seizoen waarin Verstappen zijn tweede wereldtitel wist binnen te hengelen uitgebreid in beeld brengen. Naar verwachting gaan we ook de Nederlander komend jaar vaker in beeld zien, nu de strijdbijl tussen Verstappen en de makers begraven lijkt te zijn.

Vete uitgesproken

Verstappen en Netflix was eerder een huwelijk dat nooit geslaagd is. Volgens de wereldkampioen worden zaken in de serie uit zijn verband getrokken en worden er neppe rivaliteiten opgewekt die in het echt helemaal niet gaande zijn. Na een aantal goede gesprekken lijkt er vooruitgang geboekt én heeft hij zijn medewerking verleend voor seizoen vijf. "Ik heb met ze gesproken voordat ik een interview gaf. Ik hoop natuurlijk dat ze mijn boodschap begrepen en ik weet ook dat je als wereldkampioen deel moet uitmaken van zoiets. Ik denk dat ik ze zo'n 30 minuten of een uur interview heb gegeven. Ik hoop dat ze het goed gaan gebruiken. Ik weet dat het belangrijk is voor de Formule 1 om de sport in het algemeen te laten groeien", zei hij eerder.

Laatste trailer

Daar lijkt de Amerikaanse streamingdienst nu dankbaar gebruik van te maken. Om de fans van de serie nog maar eens op te hypen, heeft Netflix namelijk nog eens een trailer naar buiten gebracht. In de trailer horen we al direct de bekende stem van Verstappen spreken en dus lijkt het aannemelijk dat de Limburger een belangrijke en centrale rol krijgt in het vijfde seizoen van Drive to Survive. Vanaf 24 februari gaat de serie in première op Netflix.

