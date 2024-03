Max Verstappen veroverde vrijdag pole position voor de Grand Prix van Bahrein, de eerste race van het seizoen 2024. De Nederlander begint zo, net zoals vorig jaar, vanaf P1 aan de race van zaterdagmiddag. De fans waren vooral teleurgesteld na de kwalificatie.

Deze teleurstelling was er ondanks dat Ferrari met Charles Leclerc en Carlos Sainz dichter in de buurt is gekomen van Verstappen ten opzichte van Q3 in Bahrein vorig jaar. Toen was het gat 0.292 seconden, nu 0.228 seconden. Verstappen en Red Bull lieten eigenlijk pas in Q3 hun echte tempo zien, waarna ze de Ferrari's uiteindelijk af konden houden. Ferrari ziet er, net zoals de afgelopen twee jaar, tijdens de kwalificatie sterk uit. De vraag is nu of ze dat, in tegenstelling tot de afgelopen twee seizoenen, ook door kunnen trekken naar de race.

Fans reageren

De fans keken uit naar de kwalificatie, de eerste van het seizoen 2024. Zoals altijd komt hier vooral ook veel hoop bij kijken, want waren de coureurs en teams dichter in de buurt gekomen van Red Bull en Verstappen? Niet echt dus, maar achter de Nederlander zat het veld dicht in de buurt van elkaar. Het kon de fans echter niet al te veel schelen, want Verstappen stond wederom op P1 na de sessie. Een overzicht van de reacties.

We will hear the dutch anthem Tomorrow pic.twitter.com/dqNGai8jTb — GoatPiece🤠 (@GOATPIECEFR) March 1, 2024

end the season already — Idris ×͜× (@kingidris11111) March 1, 2024

Nothing has changed in these 3 months pic.twitter.com/uUCozqJQj7 — Miss Formula 1 (@Miss_Formula1) March 1, 2024

what a unique and exciting development — Portland Pickles (@picklesbaseball) March 1, 2024

Ferrari threatened to take away the pole, but max is inevitable — Koka (@venkatesh_koka) March 1, 2024

3 teams in the top 3! It's gonna be a good start! 🤩 — 🏎 Formula 1 Daily (@Formula1_Daily) March 1, 2024

New season. Same results 😂 — Kakarot (@ShadBoogie) March 1, 2024

Let's move on to 2025 please — Damilare Eluwole🚀 🚀 (@mikedyrated) March 1, 2024

Told you max too fast ⏩ — Kapil Pratap Singh (@kapil9994) March 1, 2024

