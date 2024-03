Max Verstappen heeft pole position veroverd tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein, die morgen op het programma staat. De Nederlander leek concurrentie te krijgen van Charles Leclerc, maar de Monegask kwam uiteindelijk ruim twee tienden tekort. George Russell kwalificeerde zich als derde, terwijl Lewis Hamilton slechts negende werd.

Waar de derde vrije training nog in de volle zon werd afgewerkt, ging de kwalificatie in Bahrein van start onder kunstlicht. De avond was gevallen in het Midden-Oosten op het moment dat de coureurs naar buiten gingen voor de allereerste kwalificatie van het seizoen. Het waren de beide Ferrari's die het voortouw namen en direct naar buiten gingen toen de lampen op groen sprongen. Zij deden dit op de medium band, in de hoop dat dit voldoende ging zijn om door te stoten naar Q2. Ditzelfde deed Alpine, wat opvallend was, aangezien de Fransen er absoluut niet lekker bij lijken te zitten dit jaar. De rest van het veld ging op de softband naar buiten en dat was voor Ferrari en Alpine reden genoeg om toch ook maar de rode sloffen op te halen.

Artikel gaat verder onder video

Q1

En die rode sloffen voor Ferrari pakten in ieder geval goed uit voor Sainz. De Spanjaard reed in zijn eerste run op rood direct de snelste tijd: een 1:29.909. Hiermee was hij ruim een tiende sneller dan Verstappen, die tot dat moment de snelste tijd in handen had. Het zachte rubber bleek niet de gewenste verandering te hebben voor Alpine, dat met beide auto's onderaan bungelden op de tijdenlijst. De Fransen probeerde het nog wel in de slotseconden, maar het mocht niet baten. Ze kwalificeerden zich als negentiende en twintigste: een absoluut drama. Ook Sargeant (18e), Zhou (17e) en Bottas (16e) wisten Q2 niet te bereiken op het Bahrain International Circuit. Verstappen ging vanzelfsprekend wel door, al deed hij dit niet met de snelste tijd.

Q2

In het tweede deel van de kwalificatie gingen de coureurs er nog maar eens goed voor zitten en moest er nog een schepje bovenop gedaan worden. Dat deden dan ook onder meer Verstappen, Pérez en Norris, die allemaal in de 1:29 doken, met eerstgenoemde op kop. In de gevarenzone bevonden zich de beide Racing Bulls, de beide Haas-auto's en de Williams van Albon. Zij moesten dus nog wat extra's weten te vinden in hun tweede run. Dat lukte vier van hen niet - en zij vielen dan ook af, maar Hülkenberg wél. De Duitser reed een uiterst knappe ronde en ging naar de zesde stek. Leclerc zette op zijn beurt de snelste tijd neer met een 1:29.165.

Nico Hülkenberg kwalificeerde zich uiteindelijk als tiende

Q3

Tot slot was het tijd voor de allesbeslissende laatste sessie van deze kwalificatie in Bahrein. In de eerste run ging Verstappen naar de koppositie, maar Leclerc zat er maar een paar duizendsten achter, ondanks dat hij op gebruikte banden reed. Ook Russell reed een prima eerste ronde, want hij bleef een kleine twee tienden achter bij de tijd van de wereldkampioen. Alonso was de laatste die begon aan zijn eerste run en ging naar de derde tijd, op een tiende van Verstappen. Het beloofde zodoende een enorm spannende slot te worden.

Pole voor Verstappen, Hamilton slechts negende

In de absolute slotfase bleek het toch Verstappen te zijn die als snelste over de streep kwam. Met een ronde van 1:29.179 was hij ruim twee tienden sneller dan Leclerc, die geen perfecte ronde wist te rijden. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Sainz, Pérez, Alonso, Norris, Piasrtri, Hamilton en Hülkenberg.

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd