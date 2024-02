Max Verstappen had vanmiddag achter het stuur moeten kruipen van de RB20, maar tussen de twee sessies van de tweede Formule 1-testdag in Bahrein besloot Red Bull Racing om de plannen om te gooien. Sergio Pérez zal nu de complete donderdag doen voor de energydrankfabrikant.

Red Bull maakte een probleemloze eerste testdag mee met Max Verstappen op het Bahrain International Circuit en de Nederlander klokte dan ook de snelste tijd na 142 ronden te hebben afgelegd. Sergio Pérez mocht de donderdagochtend doen voor het team uit Oostenrijk, maar veel kilometers kon hij niet maken. De Mexicaan kwam al vroeg in de ochtendsessie naar binnen waarna Red Bull aan de slag ging met de voorwielophanging en de voorremmen. De remmen stonden zelfs nog eventjes in brand. Uiteindelijk kreeg Pérez het niet voor elkaar om meer dan 20 ronden te rijden, aangezien er met de rode vlaggen werd gezwaaid met nog anderhalf uur te gaan en de ochtendsessie werd vervolgens ook niet meer hervat. Een putdeksel was losgeraakt en dit moest gerepareerd worden, nadat Charles Leclerc eroverheen was gereden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko over concurrentie Red Bull: "Begrijp niet helemaal wat ze vandaag gedaan hebben"

Gewijzigde plannen

Verstappen zou de middagsessie van de donderdag op zich nemen, maar Red Bull heeft tijdens de lunchpauze haar plannen gewijzigd. Pérez komt momenteel toch weer in actie en zal de donderdag dus ook helemaal afmaken. Dit om hem wat meer tijd in de nieuwe RB20 te geven. Het was de bedoeling dat de Mexicaan de hele vrijdag zou doen voor Red Bull, maar de verwachting is dat Verstappen en Pérez de derde en laatste testdag zullen verdelen. Dan zullen ze uiteindelijk ongeveer even veel kilometers hebben gemaakt. Wie er in de ochtend en wie er in de middag zal rijden, is nog niet bekend.