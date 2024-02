Marko over concurrentie Red Bull: "Begrijp niet helemaal wat ze vandaag gedaan hebben"

Red Bull Racing lijkt haar zaakjes weer prima voor elkaar te hebben in aanloop naar de eerste race van het Formule 1-seizoen 2024. Max Verstappen reed gisteren 143 ronden zonder grote problemen en zette daarnaast de snelste tijd neer. Dr. Helmut Marko keek vanaf de zijlijn tevreden toe en hield ondertussen ook een oogje op concurrenten Ferrari en Mercedes.

Met een rondetijd van 1:31.344 was Verstappen gisteren tijdens de eerste testdag in Bahrein een klap sneller dan de rest van het veld. Hoewel tijden in deze fase nog weinig zeggen, gaf Red Bull wel haar visitekaartje af met de nieuwe RB20. De ronde van Verstappen was immers 1,1 seconde sneller dan die van nummer twee Lando Norris. Daarnaast lijkt de betrouwbaarheid van de nieuwe auto goed op orde te zijn, want Verstappen werkte maar liefst 143 ronden af. De regerend wereldkampioen stond nauwelijks in de pitbox en de engineers oogde ontspannen. Bij Red Bull lijkt het dus wel goed te zitten, maar hoe zit dat met de concurrentie? Marko nam ze onder de loep en sprak daarover met de media.

Artikel gaat verder onder video

Concept RB20 lijkt te werken

Over de prestaties van zijn eigen team, zei Marko dat het "erg indrukwekkend" was wat Verstappen had laten zien. Red Bull heeft ervoor gekozen de RB19 op een paar belangrijke punten te wijzigen en daardoor is de RB20 toch een andere auto dan de wagen van vorig jaar. "En dat concept werkt", zo laat Marko weten. "We kunnen hierop verder ontwikkelen. Het ziet er allemaal goed uit." De topman van de Oostenrijkers zag ook dat de concurrentie vooral heeft geprobeerd het concept van de RB19 na te maken. "De auto's van de concurrenten lijken allemaal op onze auto van vorig jaar", zo glimlacht de man uit Graz.

Marko neemt concurrenten onder de loep

McLaren, Ferrari en vooral Mercedes bleven gisteren nog flink achter op Red Bull; had Marko meer van ze verwacht? "Ik denk vooral dat ze niet hadden verwacht wat wij hebben gedaan", aldus de adviseur. "Kijkend naar de bandenslijtage lijkt het erop dat Ferrari weer meer problemen heeft dan wij. De McLaren leek een wat nerveus gedrag te vertonen. Mercedes kan ik niet goed beoordelen. Ik begrijp niet helemaal wat die vandaag gedaan hebben, maar ik denk wel dat ze sneller zijn geworden."