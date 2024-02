Redactie



Het Formule 1-seizoen komt nu wel in hoog tempo onze kant op en deze week staan de wintertests van 2024 alweer op de planning. Voor Lewis Hamilton was het een reden om nog één weekend van zijn vrije tijd te genieten en de Brit verscheen dan ook op de rode loper van een groot mode-evenement.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Mercedes-coureur houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Modeshow

Ook naast het circuit is de man uit Stevenage dus graag bezig met zijn hobby en verschijnt hij met enige regelmaat op internationale mode-evenementen. Zo ook op de zondagavond voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Hamilton verscheen plotseling op de British Vogue And Tiffany & Co. Fashion And Film Party in Londen, waar hij poseerde met meerdere prominenten uit de wereld van de mode. Zo arriveerde hij met Anna Wintour, de hoofdredactrice van het wereldberoemde tijdschrift Vogue. Ook stond hij met Cara Delevingne, die vorig seizoen nog hard werd aangepakt wegens haar verschijning in de Formule 1 en grid-interview met Martin Brundle, op de foto.

#F1 | Lewis Hamilton spotted with Anna Wintour tonight 👀 pic.twitter.com/DA88INiFmU — deni (@fiagirly) February 18, 2024

Lewis Hamilton and Chioma Nnadi at the British Vogue And Tiffany & Co. Fashion And Film Party 2024. pic.twitter.com/dSRwGgIi0j — deni (@fiagirly) February 18, 2024

#F1 | Lewis Hamilton alongside Cara Delevingne and Anna Wintour at the British Vogue And Tiffany & Co. Fashion And Film Party. pic.twitter.com/p1hd7mUriN — deni (@fiagirly) February 18, 2024