'Werknemer die Horner heeft beschuldigd overweegt rechtszaak'

De zaak rondom mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner krijgt mogelijk nog een naar tintje voor de vijftigjarige teambaas. Zo zou de desbetreffende medewerker het geschil graag voor de rechter willen uitspelen, zo meldt F1-insider.

Hoewel Horner donderdagavond tijdens de presentatie van de RB20 nogmaals de beschuldigingen ontkende, lijkt de werknemer die de klacht over de teambaas heeft ingediend alles op alles te zetten om haar gelijk te krijgen. Vrijdag meldde De Telegraaf dat Horner de zaak in een eerder stadium wilde schikken voor een bedrag van 760.000 euro, maar dat werd geweigerd door de tegenpartij.

Rechtszaak

De medewerker die de klacht heeft ingediend zou momenteel op ziekteverlof zijn, maar zou voornemens zijn om de zaak tegen Horner voor de rechter uit te vechten. Momenteel zou het onderzoek naar de teambaas nog lopen en Red Bull moet daarover een beslissing nemen. Het lijkt er dus op dat de werknemer dat niet wil afwachten en wat dat betekent voor de positie van de teambaas, dat moet de komende tijd duidelijk gaan worden.

Horner hield tijdens de presentatie van de RB20 voet bij stuk en stelde dat er niets van de beschuldigingen klopt. "Er waren een paar beschuldigingen die ik absoluut verwerp. Ik volg de bepalingen van de procedure en dat is wat er aan de hand is. Bovendien kan ik niets zeggen, het is een privéproces voor het bedrijf", zo vertelde hij. Daarnaast bevestigde hij dat de steun vanuit Red Bull volop aanwezig is.