Dinsdag 14 februari 2023 16:03

Charles Leclerc en Carlos Sainz mochten dinsdag in Maranello meteen hun nieuwe speeltje voor het nieuwe seizoen uittesten. De twee stonden daarnaast met elkaar verbonden via de boardradio en dat leverde een hilarische conversatie op tussen het Ferrari-tweetal.

Het team van Ferrari is het achtste team dat de nieuwe bolide aan de buitenwereld heeft getoond. Met de SF-23 hoopt de Scuderia na de wederopstanding in 2022 de volgende stap te zetten en een daadwerkelijke gooi richting de titel te doen. Op dinsdag was het eindelijk zo ver en mocht het doek van het gloednieuwe rode gevaarte. De Maranello-formatie pakte groots uit met een vermakelijke livestream en na de onthulling mochten Leclerc en Sainz zelfs achter de wagen kruipen voor een aantal rondjes Pista di Fiorano, het testcircuit van de Italianen.

SF-23 de baan op

Dat werd natuurlijk met luid gejuich ontvangen door de fanatieke aanwezige tifosi en ook Leclerc en Sainz genoten zichtbaar van de mogelijkheid om in hun nieuwe bolide te mogen kruipen. Terwijl Leclerc zijn eerste rondje over het Italiaanse asfalt tufte, kregen we een vermakelijke boardradio tussen engineer Sainz en Leclerc te horen. "Lord Perceval", spreekt Sainz zijn teamgenoot vanaf de kant aan. "Hoe is de auto? Ben je er blij mee?"

P1, baby!

Leclerc gaat in eerste instantie niet in op zijn vraag. "Hallo, maat! Mag ik nog een rondje doen", vraagt Leclerc netjes aan de Spanjaard. "Nee, nee, nee! Box, box, box, box, box. Ik ben aan de beurt", is de reactie van de Madrileen, waarna de Monegask alsnog verslag uitbrengt. "Het voelt goed. Ik denk dat we heel goed beginnen, want ik ben er vrij zeker van dat we de snelsten op de baan zijn. Dat is alvast een goed voorteken. Maar alles voelt goed, maat", klinkt het. "Je bent P1 op dit moment", grapt Sainz ten slotte. "P1, baby!", besluit de uitgelaten Leclerc.

Carlos and Charles chatting on team radio during the Ferrari car launch šŸ˜ pic.twitter.com/ZCWF0ihaIh — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 14, 2023

