Brian Van Hinthum

Dinsdag 14 februari 2023 12:05

De nieuwe Ferrari zag op dinsdag het levenslicht en dus kunnen de heren van Ferrari met veel zin toeleven richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn enorm blij dat het nieuwe seizoen na een hele lange winterstop eindelijk weer op het punt van beginnen staat.

Het team van Ferrari is het achtste team dat de nieuwe bolide aan de buitenwereld heeft getoond. Met de SF-23 hoopt de Scuderia na de wederopstanding in 2022 de volgende stap te zetten en een daadwerkelijke gooi richting de titel te doen. Sainz geniet tijdens de presentatie van de nieuwe bolide. "Het is geweldig om de auto hier in Maranello te presenteren. Er zitten 500 tifosi. Ferrari is het enige team met een dergelijke atmosfeer. Dit is één van de speciale dagen en er zijn zoveel blije mensen", vertelt de glunderende Spanjaard.

Geweldige sfeer

Leclerc sluit zich aan bij zijn teamgenoot. "Het is enorm speciaal. Altijd als we in Italië komen voel ik zoveel passie. Het is ongelofelijk om hier zoveel mensen te zien. Zoals Carlos al zei: dit merk je alleen bij Ferrari. Dit bestaat niet bij een ander team." Sainz is met name blij dat het seizoen na een lange winter eindelijk weer begint. "Helaas was het een lange winder. Het seizoen was nog nooit zo vroeg afgelopen. We hadden december volledig vrij, dus wilde ik begin januari alweer racen", zegt de coureur uit Madrid.

Zwakheden gevonden

Hij vervolgt: "Ik ben veel tijd in Italië geweest om te trainen. Ik heb test gedaan, ben enorm voorbereid en de batterijen zijn volledig opgeladen." Ook voor Leclerc duurde het allemaal vrij lang. "Ik kan niet wachten. 2022 was een mooie stap vooruit na twee lastige jaren. We zijn tweede geworden in beide kampioenschappen. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe auto. Ik denk dat we geweldig werk hebben geleverd en de zwakheden in onze auto hebben gevonden.", waarschuwt Leclerc de concurrentie. "Ik kijk enorm uit naar terugkeren in de auto en hopelijk kunnen we het kampioenschap winnen."

