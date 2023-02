Brian Van Hinthum

Als je een Grand Prix in je land wil organiseren, moet je financieel van goede huize komen anno 2023. De Formule 1 is flink in populariteit aan het winnen en als je graag een race wil hosten, mag je de portemonnee meebrengen. Hoeveel betaalt men per Grand Prix? Wij zetten het allemaal op een rijtje.

De Formule 1 is de laatste jaren steeds meer in populariteit aan het winnen en dat betekent ook dat promotors kansen zien bij het organiseren van een Grand Prix. De laatste jaren verschenen er de nodige nieuwe nummers op de kalender en daarbij wordt vooral het Midden-Oosten veelvuldig aangedaan. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe races in Djedda en Qatar. Ook de Verenigde Staten wist in 2022 en in 2023 een nieuwe race op de kalender te zetten met Miami en Las Vegas.

Natuurlijk zagen we ook hoe aan de hand van Max Verstappen zijn populariteit de Grand Prix van Nederland terugkeerde op de kalender. Die organisatie betaalt 32 miljoen dollar aan Liberty Media om de race in Zandvoort te mogen organiseren. Wat opvalt aan de lijst met prijzen is dat de races als Djedda, Qatar en Abu Dhabi een flink hogere som kwijt zijn om een race te mogen organiseren dan de traditionele races als Monaco en Spa. Het verklaart de drang van de Formule 1 om steeds meer naar andere opties te kijken dan de traditionele Europese races.

Hoeveel betaalt elke organisatie om te mogen organiseren?

Grand Prix Contract tot eind Kosten organisatie in $ Grand Prix van België 2023 22 miljoen Grand Prix van Oostenrijk 2023 25 miljoen Grand Prix van Japan 2024 25 miljoen Grand Prix van Italië 2024 25 miljoen Grand Prix van Groot-Brittannië 2024 26 miljoen Grand Prix van Azerbeidzjan 2024 57 miljoen Grand Prix van Nederland 2025 32 miljoen Grand Prix van Monaco 2025 20 miljoen Grand Prix van Brazilië 2025 25 miljoen Grand Prix van Emilia-Romagna 2025 21 miljoen Grand Prix van China 2025 Niet bekend Grand Prix van Las Vegas 2025 Niet bekend Grand Prix van Mexico 2025 30 miljoen Grand Prix van de Verenigde Staten 2026 30 miljoen Grand Prix van Spanje 2026 25 miljoen Grand Prix van Hongarije 2027 40 miljoen Grand Prix van Singapore 2028 35 miljoen Grand Prix van Abu Dhabi 2030 42 miljoen Grand Prix van Saudi-Arabië 2030 55 miljoen Grand Prix van Canada 2031 32 miljoen Grand Prix van Miami 2031 Niet bekend Grand Prix van Qatar 2032 55 miljoen Grand Prix van Bahrein 2036 52 miljoen Grand Prix van Australië 2037 37 miljoen

