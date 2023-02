Remy Ramjiawan

Woensdag 8 februari 2023 17:56

Christian Horner onthult dat Ferrari hem in 2022 een aanbod heeft gedaan om over te stappen. Hoewel Horner de interesse zeer vleiend vond, gaf de loyaliteit aan Red Bull Racing uiteindelijk de doorslag.

Inmiddels zijn de Formule 1-teams volop bezig om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ferrari zal dit jaar met Frédéric Vasseur aan het roer gaan opereren. De Scuderia begon in 2022 sterk aan het jaar, maar moest door diverse fouten de titelstrijd vroegtijdig opgeven. De Fransman is overgekomen van Alfa Romeo om het Italiaanse team weer op het juiste spoor te krijgen. In gesprek met Auto Motor und Sport legt Horner uit dat hij ook voor de functie was gepolst.

'Waarom zou ik weggaan?'

Horner trekt sinds de start van het Formule 1-team van Red Bull in 2005 aan de touwtjes bij de renstal. De Brit heeft de opstartfase begeleid en met Sebastian Vettel in het team, kwamen de wereldtitels ook vanaf 2010. Het CV van de inmiddels 49-jarige Horner is goed gevuld en dus is het niet opmerkelijk dat Ferrari in de Brit, de beoogde opvolger zag.

In gesprek met het Duitse medium wordt Horner gevraagd of hij ooit in de verleiding is geweest om een overstap te maken. "Nee. Ik ben hier natuurlijk al sinds het begin en daardoor voel ik me ook heel verantwoordelijk voor het team. We hebben daarnaast ook een geweldige groep met mensen, waarmee we mogen werken. Ik denk dat ik nooit in de verleiding ben geweest om over te stappen en dat heeft te maken met de loyaliteit aan Red Bull en de mensen hier. Als je dan vervolgens met een goed team mag werken, waarom zou je dan ergens anders willen werken?", zo laat hij optekenen.

Christian Horner & Helmut Marko, 2010

Geweldig team

Toch is een aanbod vanuit Ferrari altijd speciaal, ook voor de doorgewinterde teambaas van Red Bull. "Het is natuurlijk wel enorm vleiend als je wordt gevraagd door Ferrari. Ze zijn natuurlijk een geweldig team en ik ga ervan uit dat ze dit jaar weer enorm competitief zullen zijn", aldus Horner.

